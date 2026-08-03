Bombeiro fica preso às ferragens após viatura do CBMCE colidir com carreta em Caucaia

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) se envolveu em um acidente com um caminhão, na CE-155, no distrito de Catuana, em Caucaia, nesta segunda-feira (3). Um bombeiro ficou preso as ferragens.

Em nota, a corporação informou que a viatura Auto Bomba Tanque colidiu lateralmente com a carreta. Um bombeiro militar que conduzia o veículo ficou preso às ferrangens e precisou de atendimento.

“O CBMCE acionou uma ambulância de resgate, uma viatura de busca e salvamento e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), além de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, informou ainda o CBMCE.

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Estado de saúde dos bombeiros

Outros quatro bombeiros militares que estavam na viatura sofreram escoriações.

Os bombeiros militares foram conduzidos a hospitais em São Gonçalo do Amarante e Fortaleza, onde seguem em observação, realizando exames intra-hospitalares e recebendo medicação.

“O CBMCE mantém o acompanhamento do caso e reafirma seu compromisso com a pronta resposta, a segurança operacional e o cuidado com seus integrantes”, ainda de acordo com a entidade.