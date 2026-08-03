Bombeiro fica preso às ferragens após viatura do CBMCE colidir com carreta em Caucaia

Outros quatro militares sofreram escoriações.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 17:24 (Atualizado às 17:24)
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Legenda: Outros quatro bombeiros militares que estavam na viatura sofreram escoriações.
Foto: VC Repórter / (85) 99969-0752.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) se envolveu em um acidente com um caminhão, na CE-155, no distrito de Catuana, em Caucaia, nesta segunda-feira (3). Um bombeiro ficou preso as ferragens.

Em nota, a corporação informou que a viatura Auto Bomba Tanque colidiu lateralmente com a carreta. Um bombeiro militar que conduzia o veículo ficou preso às ferrangens e precisou de atendimento. 

“O CBMCE acionou uma ambulância de resgate, uma viatura de busca e salvamento e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), além de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, informou ainda o CBMCE.

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Estado de saúde dos bombeiros 

Outros quatro bombeiros militares que estavam na viatura sofreram escoriações

Os bombeiros militares foram conduzidos a hospitais em São Gonçalo do Amarante e Fortaleza, onde seguem em observação, realizando exames intra-hospitalares e recebendo medicação.

“O CBMCE mantém o acompanhamento do caso e reafirma seu compromisso com a pronta resposta, a segurança operacional e o cuidado com seus integrantes”, ainda de acordo com a entidade.

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