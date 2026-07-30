Mostra de cinema para crianças tem realização gratuita em quatro municípios cearenses

8ª edição do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual começa no próximo dia 4 de agosto.

Escrito por João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 18:58
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Legenda: 8ª edição do Cine Miau passa por quatro municípios cearenses e chega, ainda, aos estados da Paraíba e da Bahia.
Foto: Luiz Alves / Divulgação.

Um estímulo ao acesso gratuito e lúdico de audiovisual para crianças. É a partir dessa proposta que o Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual chega, a partir do próximo dia 4 de agosto, a quatro municípios cearenses.

A oitava edição do evento de cinema exibe 17 filmes de curta-metragem vindos de seis países e passa pelas cidades de São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Morada Nova e Maranguape.

O Cine Miau irá exibir as obras em sessões para alunos de escolas públicas, em salas de cinema dos locais onde será realizado, além de contar com exibições especiais abertas. Há acessibilidade prevista no evento.

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Duas creches públicas, uma em Fortaleza e outra em São Gonçalo do Amarante, também vão receber sessões de conteúdos audiovisuais voltados à primeira infância. Haverá, ainda, debates sobre os filmes após as sessões para as escolas e a presença do mascote DJ Miau.

Além da fruição, há uma novidade nesta edição: cada criança que participar da programação vai receber um material de estímulo à criação de filmes que registrem o próprio dia-a-dia, do caminho à escola ao bolo da avó. 

Além do Ceará, o evento infantil também será realizado nos estados da Paraíba e da Bahia, seguindo com programação neles até outubro. No total, 50 sessões serão realizadas durante o evento.

Quando o Cine Miau acontece no Ceará

  • São Gonçalo do Amarante, de 4 a 8 de agosto;
  • Fortaleza, dia 9 e de 12 a 14 de agosto;
  • Morada Nova, de 13 a 15 de agosto; e
  • Maranguape, de 20 a 22 de agosto.

Programação por município

São Gonçalo do Amarante

  • 4/8, às 9, 10, 14 e 15 horas - Creche Maria Soares de Almeida (para escolas)
  • 5, 6 e 7/8, às 9 horas - Cine Iandê (para escolas)
  • 8/8, às 18 horas - Praça da Matriz São Pedro (Pecém) (aberta ao público)

Fortaleza

  • 9/8, às 18 horas - Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) (aberta ao público)
  • 12 e 13/8, às 9 e 14 horas - Teatro Carlos Câmara e Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) (para escolas)
  • 14/8, às 9, 10, 14 e 15 horas - Creche Professor Agostinho Gósson (para escolas)

Morada Nova

  • 13 e 14/8, às 9 e 14 horas - Centro de Educação Básica Coronel José Epifânio das Chagas (para escola)
  • 15/8, às 19 horas - Anfiteatro Dedé Nó Cego (aberta ao público)

Maranguape

  • 20 e 21/8, às 9 e 14 horas - Grupo Cine (para escolas)
  • 22/8, às 18 horas - Praça Capistrano de Abreu (aberta ao público)

8° Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual

  • Quando: de 4 a 22 de agosto no Ceará; até 11 de outubro na programação geral
  • Onde: Ceará (São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Morada Nova e Maranguape), Paraíba e Bahia
  • Acesso gratuito.
  • Mais informações: no site www.cinemiau.com.br ou Instagram @cine.miau
 
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