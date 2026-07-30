Dragão do Mar inicia nova etapa de obras de manutenção e qualificação em agosto

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura vai iniciar a segunda etapa de obras de manutenção e qualificação na próxima segunda-feira (3). Os trabalhos serão no bloco superior onde ficam o Planetário Rubens de Azevedo, o Anfiteatro Sérgio Motta e o Auditório.
Os serviços de substituição da manta de impermeabilização e troca do piso de granito por cimento industrial estão previstos para seguir até setembro deste ano.
Conforme as informações divulgadas, os espaços do Planetário Rubens de Azevedo, do Auditório e do Teatro Dragão do Mar não terão programação no período.
Além disso, o Cinema do Dragão realizará sessões somente a partir de 17h30. Já as programações do Anfiteatro Sérgio Motta terão acesso pela saída de emergência, que fica no piso inferior.
Estão previstas, também obras na estrutura interna do Café Santa Clara, que devem começar em 17 de agosto. O espaço prevê reabertura também em setembro.
A programação geral do piso térreo e de outros espaços do centro cultural seguirá normalmente durante a execução da manutenção. Os serviços também não afetarão os acessos ao centro cultural.
O atual plano de manutenção do Dragão do Mar foi iniciado em 2025 e contou com intervenções também no pavimento superior entre a entrada pela Av. Leste Oeste e a passarela do Café Santa Clara.
Os trabalhos incluíram as estruturas de espaços como o Museu da Cultura Cearense (MCC) e o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), além de recuperação das estruturas metálicas da passarela, reestruturação da fachada e cobertura do Café Santa Clara, pintura e serviços de impermeabilização.