Dragão do Mar inicia nova etapa de obras de manutenção e qualificação em agosto

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura vai iniciar a segunda etapa de obras de manutenção e qualificação na próxima segunda-feira (3). Os trabalhos serão no bloco superior onde ficam o Planetário Rubens de Azevedo, o Anfiteatro Sérgio Motta e o Auditório.

Os serviços de substituição da manta de impermeabilização e troca do piso de granito por cimento industrial estão previstos para seguir até setembro deste ano.

Conforme as informações divulgadas, os espaços do Planetário Rubens de Azevedo, do Auditório e do Teatro Dragão do Mar não terão programação no período.

Além disso, o Cinema do Dragão realizará sessões somente a partir de 17h30. Já as programações do Anfiteatro Sérgio Motta terão acesso pela saída de emergência, que fica no piso inferior.

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Estão previstas, também obras na estrutura interna do Café Santa Clara, que devem começar em 17 de agosto. O espaço prevê reabertura também em setembro.

A programação geral do piso térreo e de outros espaços do centro cultural seguirá normalmente durante a execução da manutenção. Os serviços também não afetarão os acessos ao centro cultural.

O atual plano de manutenção do Dragão do Mar foi iniciado em 2025 e contou com intervenções também no pavimento superior entre a entrada pela Av. Leste Oeste e a passarela do Café Santa Clara.

Os trabalhos incluíram as estruturas de espaços como o Museu da Cultura Cearense (MCC) e o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), além de recuperação das estruturas metálicas da passarela, reestruturação da fachada e cobertura do Café Santa Clara, pintura e serviços de impermeabilização.