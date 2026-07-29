Anitta usa moda autoral cearense em novo projeto: ‘Holofote para pequenas marcas’

A marca cearense The-Morais, fundada em Fortaleza em 2021 e que produz acessórios artesanais e feitos à mão, encontrou vitrine global no novo projeto da cantora Anitta, “Equilibrivm II”.

Nos recém-lançados visuais do álbum, a carioca — que optou por visibilizar peças de marcas brasileiras nos looks ligados ao trabalho — usa nos vídeos das canções “Contemplação” e “Okê” o brinco Serê, fruto de colaboração da The-Morais com a também cearense Catarina Mina.

“É muito importante uma pessoa como a maior artista do Brasil dar holofote para pequenas marcas”, celebra, em entrevista por telefone ao Diário do Nordeste, o diretor-criativo e fundador David Morais.

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Contato entre Anitta e marca cearense vem desde 2024

Essa não é a primeira vez que Anitta usou um acessório da marca cearense, na qual também atua o designer e sócio-fundador Reinaldo Lima. Os contatos iniciais entre a equipe dela e a The-Morais, contextualiza David, vieram ainda em 2024.

“O primeiro contato foi logo após a nossa primeira participação na São Paulo Fashion Week junto com a Catarina Mina”, aponta. As duas marcas cearenses trabalharam juntas na criação dos acessórios de coleção apresentada na 58ª edição do evento.

A equipe da artista buscou a The-Morais interessada em peças que haviam sido desfiladas na ocasião. De prontidão, a marca separou e enviou os acessórios para São Paulo. “Eles iam gravar um material fora, mas acabou não dando certo”, segue David.

Legenda: Brinco Serê, da The-Morais, traz argola tubular em metal banhado a ouro 18k e pingentes removíveis de palha de buriti. Foto: Reprodução.

"Para ela usar a nossa primeira peça, demorou quase um ano"

No entanto, a marca seguiu sendo acompanhada pela artista e a equipe dela. “Após isso, eles entraram em contato novamente no ano passado pedindo umas peças e disseram que iam usar num projeto especial que estava por lançar”, avança.

Uma nova remessa de acessórios foi enviada para o time da cantora, que inclui o stylist André Philipe e a produtora de moda Laitânia, dupla com a qual David tratou durante o processo.

O diretor criativo cearense partilha que este percurso é marcado por “ansiedade”, uma vez que marcas de todo o Brasil também são demandadas e o uso por parte da artista não é uma certeza.

“A gente trabalha a ansiedade até saber quando sair (o projeto) realmente, se vai sair. Para ela usar a nossa primeira peça, demorou quase um ano e foram muitas idas e vindas, porque é uma concorrência bem grande”, detalha.

Visibilidade inédita e "injeção de ânimo"

Segundo David, o primeiro brinco da The-Morais utilizado por Anitta — nomeado de Lunar — foi no programa “Som Brasil”, da TV Globo, em edição especial de apresentação do projeto “Equilibrivm”.

A artista inaugurou a nova “era” em abril e já produziu dois álbuns ligados a ele, incluindo o recém-lançado “Equilibrivm II”. É no média-metragem com os visuais de músicas do disco, disponibilizado no fim da semana passada, que Anitta usa novamente um acessório da marca cearense, o brinco Serê.

O acessório tem como diferenciais contar com uma argola tubular, mais grossa, em metal banhado a ouro 18k e trazer elementos da natureza nos pingentes removíveis de palha de buriti.

Musical e esteticamente, o trabalho busca destacar referências de brasilidade. "Foi muito legal, porque foi em dois projetos muito especiais (‘Som Brasil’ e ‘Equilibrivm II’)”, celebra David.

“A produtora e o stylist conseguem selecionar a peça para apresentar, mas a última palavra é a dela sempre. Isso também é muito entusiasmante, porque a gente sabe que a Anitta viu a nossa peça e falou ‘gostei, vai ser essa aqui’” David Morais fundador e diretor criativo da The-Morais

“Ela falou ‘quero marcas pequenas’ para dar holofote a pessoas que realmente não tem tanta atenção da mídia, usar da força dela para isso. É muito importante, principalmente para marcas daqui do Nordeste, o pequeno empreendedor. Dá uma injeção de ânimo extraordinária”, reforça.

Segundo David, os poucos dias desde o lançamento do vídeo vêm sendo marcados por visibilidade inédita para a marca. “A resposta, principalmente nas nossas mídias, está muito grande”, afirma.

“Vários veículos nacionais e locais estão dando visibilidade enorme ao projeto. A gente está achando bem interessante porque os fã clubes também estão engajando muito. As postagens, em cinco dias, estão batendo quase 30 mil visualizações, está uma loucura”, comemora.