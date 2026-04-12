Anitta faz participação inédita no SNL com Olodum em espanhol e parceria com Shakira

A cantora Anitta realizou, pela primeira vez, uma apresentação no palco do programa estadunidense “Saturday Night Live” (SNL). Com exibição na madrugada deste domingo (12), cantou “Choka Choka”, parceria com Shakira lançada recentemente, e uma versão em espanhol de “Várias Queixas”.

Sua presença como principal atração musical do programa é um feito inédito. O SNL já recebeu nomes como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter e Lady Gaga. Porém, Anitta se consagra como a primeira brasileira a ganhar espaço no tradicional programa de humor dos Estados Unidos.

Assim, ela aproveitou a oportunidade de apresentar seu novo projeto musical, interpretando uma das faixas do álbum “Equilivrum”, que será lançado em duas partes. Na música “Choka Choka”, Anitta conta com a parceria de Shakira.

Olodum em espanhol

Já a releitura de “Várias Queixas”, composição da banda Olodum que ganhou popularidade na voz do trio Gilsons, foi cantada em espanhol.

Na performance, Anitta optou por uma estética mais minimalista, com foco em sua interpretação vocal e com menos coreografia, em comparação com apresentações anteriores.

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Conforme o g1, o novo álbum mistura ritmos como funk, samba e reggae e traz letras relacionadas à espiritualidade. A primeira parte do projeto será lançada nas plataformas digitais na próxima quinta-feira (16).

"Equilivrum” ainda contará com participações de artistas como Liniker, Marina Sena, Luedji Luna e Rincon Sapiência.