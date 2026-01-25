Diário do Nordeste
Anitta 'amaldiçoa' ladrões em show: 'Vai se arrepender do dia que saiu de casa para roubar telefone'

A fala foi dita durante edição do 'Ensaios da Anitta' no Rio de Janeiro neste domingo (25).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A cantora Anitta posa em estúdio usando figurino celeste com flores e pedrarias, além de adereço floral na cabeça, olhando diretamente para a câmera.
Legenda: Com o tema Cosmos em 2026, Anitta usou figurino com referência ao signo de Câncer neste domingo (25).
Foto: Reprodução/Instagram

Após diversos relatos de roubos de celular em edições dos “Ensaios da Anitta”, a cantora mandou um recado para quem foi para o evento com intenção de praticar o crime. “Nesse momento, eu tô amaldiçoando a vida de cada um que veio aqui pegar telefone”, disse Anitta, durante show neste domingo (25) no Riocentro, no Rio de Janeiro.

Em meio à fala, a plateia aplaudiu e gritou o posicionamento de Anitta, que precisou pedir silêncio “para a maldição pegar”.

“Cada telefone que você roubar hoje vai ser uma notícia de merda na sua vida que você vai ouvir amanhã. Você vai se arrepender do dia que você saiu de casa para roubar um telefone. O tambor que foi feito para esse sol aparecer, ele vai ser feito para acabar com a tua raça”, continuou.

Ela ainda continuou dizendo que não tem “medo nem pena” e que quem tem dinheiro para comprar ingresso para ir ao show “tem dinheiro para fazer alguma coisa que preste na vida”.

Anitta disse aos fãs que estavam na apresentação que reforçou a segurança do evento, mas pediu que eles tivessem cuidado e ficassem de olho nos celulares. “Eu coloquei o máximo de pessoas para tomarem conta de todo mundo. (...) Estou dando o meu melhor aqui, galera.”

Ensaios da Anitta

O “Ensaios da Anitta” é um projeto da cantora que funciona como temporada pré-carnavalesca. Neste ano, a abertura foi em Belém com um look em homenagem ao signo de Áries, o signo da cantora, e com referência ao figurino de “Girl From Rio”.

A segunda apresentação foi em Fortaleza, no segundo domingo do ano, no dia 11 de janeiro, com referência ao signo de Capricórnio.

Em 2026, os Ensaios também já passaram por Recife, com referência a Leão, e pelo Rio de Janeiro, com o signo de Touro. Em Campinas, Anitta usou um look roxo inspirado em Escorpião.

Depois do segundo show na cidade maravilhosa, neste domingo (25), a artista segue para Curitiba, Ribeirão Preto e Belo Horizonte. Por fim, o ciclo dos Ensaios neste ano será encerrado em São Paulo.

