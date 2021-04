Anitta lança 'Girl From Rio' com referências ao Rio de Janeiro e diz que 'desacelerou'

Os fãs de Anitta vão poder conferir uma viagem no tempo no clipe "Girl From Rio". Em entrevista direto de Miami por videoconferência, na tarde desta quinta-feira (29), a carioca detalhou a nova produção audiovisual da carreira.

Com olhares para o Rio de Janeiro — de Carmem Miranda a bossa nova — Anitta apresenta o Brasil até os dias atuais com o funk. A música chega nas plataformas digitais nesta quinta-feira (29), às 19h, e o clipe na sexta-feira (30) às 10h30, no YouTube.

"Foi bem inspirado quando teve aquele musical com Zé Carioca. Mas também tem que ter meu Rio de Janeiro. A gente faz uma transição bem legal que é quando entra a minha batida. Traz muito minha adolescência, minha infância com a família. A gente traz esses dois 'Rios'. Esse conhecido pela bossa nova e Carmem Miranda e o meu", explicou Anitta.

Legenda: Clipe de Anitta faz viagem no tempo com Rio de Janeiro da década de 1930 Foto: Mar+Vin

Antes mesmo de lançar "Girl From Rio", imagens das gravações viralizaram nas redes sociais em fotos de Anitta na frente de um ônibus. Vários memes foram criados de forma natural graças a proximidade com o povo brasileiro.

"Nós fizemos duas fotos no ônibus e virou um grande acontecimento. Foi super natural. A gente nem esperava que isso fosse acontecer. No clipe ele aparece uma vez só. Eu tenho várias histórias de ônibus indo para escola e estágio. É uma parte da minha vida bem importante" destacou a carioca.

A faixa mistura o clássico da bossa nova “Garota de Ipanema” com os elementos urbanos do trap. O clipe de “Girl From Rio” foi dirigido por Giovanni Bianco. Além de amigo de Anitta, Bianco é reconhecido internacionalmente por seus trabalhos como diretor de criação no mercado da moda e audiovisual.

Retorno ao passado

O clipe "Girl From Rio" ganhou imagens no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio. O ambiente é conhecido por área de lazer de diversas comunidades cariocas. Durante coletiva Anitta disse ter ficado feliz em voltar a um dos lugares da adolescência

Legenda: Anitta com família em gravações de 'Girl From Rio' Foto: Mar+Vin

"É totalmente diferente o motivo por qual eu voltei. Já tá na programação de várias TVs de fora. Já temos duas performances gravadas para TV americana programas imensos. Vai ser muito legal ter o Piscinão de Ramos apresentando para o mundo".

Outra parte do clipe foi gravada em estúdio, com cenários pintados à mão, figurino de época e balé masculino que, juntos, retratam o glamour da cidade na década de 60”. “Pensei muito na elegância que eram os anos 64/65 no Rio de Janeiro, quando a música 'Garota de Ipanema' foi feita, e também no que é o Rio de hoje e muito no que é o Rio da Anitta”, comentou o diretor criativo, Giovanni Bianco.

Do estresse à tranquilidade

Como toda boa produção de Anitta um barraco também foi presenciado nos bastidores de "Girl From Rio". A carioca contou que teve estresse com custos da produção audiovisual, pois outros quatro clipes estão sendo articulados para 2021.

"Tá achando que meu dinheiro é capim?", disse Anitta que gritou em gravações. Apesar do momento de conflito, a cantora diz que tratou a situação como algo voltado apenas para o lado profissional e levou tudo com bom humor.

Legenda: 'Girl From Rio' ganhou diferentes cenários de época Foto: Mar+Vin

Anitta deixou evidente em quase uma hora de entrevista que o ano de 2021 é de "desacelerar". Vivendo nos Estados Unidos, devido aos trabalhos voltados ao mercado musical internacional, ela contou sentir mais confortável com ela mesma. "Estou dormindo mais e me alimentando direito", revelou a carioca.

Na coletiva, Anitta também destacou o lado financeiro. Segundo ela, com a alta do dólar, as arrecadações os investimentos dela valorizaram. "Metade da minha renda já não é mais do Brasil", explicou.