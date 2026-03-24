Um possível affair entre Anitta e a atriz Alice Carvalho virou assunto nas redes sociais após as duas serem vistas juntas no aniversário da cantora, comemorado em festa no último fim de semana, em São Paulo. Porém, os indícios não são tão recentes e circulam desde o Carnaval deste ano.

Solteira, Anitta terminou o relacionamento de um ano com o empresário Ian Bortolanzza recentemente e, desde então, foi vista em outras ocasiões ao lado de Alice Carvalho.

Entenda possível affair entre artistas

As duas estiveram no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, em um camarote da Sapucaí, e foram flagradas conversando bem próximas, em uma espécie de "conversa ao pé do ouvido".

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Semanas antes, ainda em janeiro, Alice compareceu a um dos shows do projeto Ensaios da Anitta, criado especificamente para o Carnaval. Mauro Machado, o Painitto, chegou a tietar a atriz e virou alvo de uma "bronca" em tom de brincadeira da própria filha.

"Meu pai chorando porque viu sua ídola, Alice Carvalho, pessoalmente. Sufocou a artista direitinho, até tomar um coió meu", disse a cantora. Mas Alice, no entanto, gostou do momento e retribuiu o afeto. "Painitto, você é perfeito. Entenda!", disse ela.

Anitta e Alice já haviam sido vistas juntas ainda em 2025. As duas estiveram no trio da banda BaianaSystem, em Salvador. A cantora até apareceu em um registro de Alice do café da manhã na cidade.

Legenda: Alice postou registrou de Anitta tomando café da manhã durante o Carnaval de 2025. Foto: Reprodução/Instagram.

Quem é Alice Carvalho?

Alice tem 29 anos e nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. A artista ficou conhecida nacionalmente pela atuação em séries como "Cangaço Novo", além das novelas "Renascer" e "Guerreiros do Sol".

O destaque no cinema veio com "O Agente Secreto", lançado em 2025 e um dos indicados ao Oscar deste ano. No filme, ela interpretou a personagem Fátima.

A atriz já se declarou bissexual e namorou, recentemente, a diretora de arte Chica Caldas, além de ter mantido um affair com a atriz Chandelly Braz.