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Possível affair entre Anitta e Alice Carvalho vira assunto nas redes; entenda os indícios

Cantora e atriz foram vistas juntas em São Paulo no último fim de semana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:53)
Zoeira
Duas pessoas estão em pé, próximas uma da outra, em um ambiente escuro. A pessoa à esquerda usa um vestido de manga longa e tecido liso, com cabelos compridos, volumosos e encaracolados. A pessoa à direita usa uma roupa preta brilhante composta por peças recortadas e tecido em trama, além de um acessório na cabeça com formato curvo.
Legenda: Anitta e Alice foram vistas juntas em diversas ocasiões após o Carnaval de 2026.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um possível affair entre Anitta e a atriz Alice Carvalho virou assunto nas redes sociais após as duas serem vistas juntas no aniversário da cantora, comemorado em festa no último fim de semana, em São Paulo. Porém, os indícios não são tão recentes e circulam desde o Carnaval deste ano. 

Solteira, Anitta terminou o relacionamento de um ano com o empresário Ian Bortolanzza recentemente e, desde então, foi vista em outras ocasiões ao lado de Alice Carvalho.

Entenda possível affair entre artistas

As duas estiveram no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, em um camarote da Sapucaí, e foram flagradas conversando bem próximas, em uma espécie de "conversa ao pé do ouvido".

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"Meu pai chorando porque viu sua ídola, Alice Carvalho, pessoalmente. Sufocou a artista direitinho, até tomar um coió meu", disse a cantora. Mas Alice, no entanto, gostou do momento e retribuiu o afeto. "Painitto, você é perfeito. Entenda!", disse ela. 

Anitta e Alice já haviam sido vistas juntas ainda em 2025. As duas estiveram no trio da banda BaianaSystem, em Salvador. A cantora até apareceu em um registro de Alice do café da manhã na cidade. 

Pessoa sentada à mesa, usando uma máscara de papel azul com recortes geométricos que cobrem o rosto. A pessoa veste uma camiseta larga e segura garfo e faca, cortando dois ovos fritos em um prato branco. À direita do prato há um copo transparente com uma bebida verde.
Legenda: Alice postou registrou de Anitta tomando café da manhã durante o Carnaval de 2025.
Foto: Reprodução/Instagram.

Quem é Alice Carvalho?

Alice tem 29 anos e nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. A artista ficou conhecida nacionalmente pela atuação em séries como "Cangaço Novo", além das novelas "Renascer" e "Guerreiros do Sol". 

O destaque no cinema veio com "O Agente Secreto", lançado em 2025 e um dos indicados ao Oscar deste ano. No filme, ela interpretou a personagem Fátima. 

A atriz já se declarou bissexual e namorou, recentemente, a diretora de arte Chica Caldas, além de ter mantido um affair com a atriz Chandelly Braz. 

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