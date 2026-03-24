Quem administra a fortuna de Anita Harley, herdeira da Casas Pernambucanas
Série documental investiga a disputa judicial e familiar em torno da herança estimada em cerca de R$ 2 bilhões.
A pergunta sobre quem está à frente da fortuna de Anita Harley ganhou destaque nas redes sociais após a exibição do primeiro episódio da série "O Testamento: O Segredo de Anita Harley" na "Tela Quente", na noite de segunda-feira (23). A produção reacendeu o interesse público sobre o destino do patrimônio bilionário da empresária, que permanece em coma desde 2016.
A série documental, produzida pelos Estúdios Globo, investiga a disputa judicial e familiar em torno da herança estimada em cerca de R$ 2 bilhões da herdeira das Casas Pernambucanas. Após sofrer um AVC, Anita ficou incapacitada de tomar decisões, o que levou a uma batalha envolvendo sua curatela, suposta união estável, filhos afetivos e diferentes versões sobre documentos legais.
Veja também
Atualmente, embora Anita esteja clinicamente viva e internada em um leito de UTI no Hospital Sírio-Libanês, a administração de sua fortuna não está nas mãos de familiares diretamente envolvidos na disputa.
Quem administra a fortuna de Anita Harley?
O controle do patrimônio e das operações da Arthur Lundgren Tecidos S.A., a Casas Pernambucanas, é conduzido por uma estrutura profissionalizada de gestão corporativa.
Essa gestão é responsável por manter o funcionamento da companhia, incluindo estratégias para melhorar resultados financeiros e ampliar a presença digital da marca.
Segundo a revista Veja, em agosto de 2024, a empresa anunciou mudanças no comando: o executivo Marcelo Labuto deixou o cargo de CEO após dez meses, sendo substituído por Ricardo Doebeli, que assumiu a missão de recuperar o desempenho da varejista.
A administração executiva responde a um conselho de administração, que atua para blindar a operação comercial das disputas judiciais e familiares que ocorrem paralelamente.
Essa separação busca garantir a continuidade dos negócios enquanto a situação legal de Anita Harley segue indefinida.
Disputa por herança
A série também detalha os conflitos entre pessoas próximas à empresária, como Cristine Rodrigues, ex-secretária de confiança; Sônia Soares (Suzuki), funcionária que vivia na mansão e obteve reconhecimento de união estável; e Arthur, filho de Suzuki, reconhecido como filho socioafetivo. O enredo expõe versões divergentes sobre relações pessoais e interesses ligados ao controle do patrimônio.
Com cinco episódios disponíveis, a produção mostra que o caso vai além de uma disputa por herança, envolvendo questões legais complexas sobre curatela, validade de documentos e decisões em situações de incapacidade prolongada.