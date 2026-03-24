Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem administra a fortuna de Anita Harley, herdeira da Casas Pernambucanas

Série documental investiga a disputa judicial e familiar em torno da herança estimada em cerca de R$ 2 bilhões.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:20)
Zoeira
Série sobre Anita Harley conta com cinco episódios. A produção mostra que o caso vai além de uma disputa por herança.
Legenda: Série sobre Anita Harley conta com cinco episódios. A produção mostra que o caso vai além de uma disputa por herança.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A pergunta sobre quem está à frente da fortuna de Anita Harley ganhou destaque nas redes sociais após a exibição do primeiro episódio da série "O Testamento: O Segredo de Anita Harley" na "Tela Quente", na noite de segunda-feira (23). A produção reacendeu o interesse público sobre o destino do patrimônio bilionário da empresária, que permanece em coma desde 2016.

A série documental, produzida pelos Estúdios Globo, investiga a disputa judicial e familiar em torno da herança estimada em cerca de R$ 2 bilhões da herdeira das Casas Pernambucanas. Após sofrer um AVC, Anita ficou incapacitada de tomar decisões, o que levou a uma batalha envolvendo sua curatela, suposta união estável, filhos afetivos e diferentes versões sobre documentos legais.

Veja também

teaser image
Zoeira

Morre Valerie Perrie, atriz de 'Superman', aos 82 anos

teaser image
Zoeira

Quem são os herdeiros de Gerson Brenner?

Atualmente, embora Anita esteja clinicamente viva e internada em um leito de UTI no Hospital Sírio-Libanês, a administração de sua fortuna não está nas mãos de familiares diretamente envolvidos na disputa.

Quem administra a fortuna de Anita Harley?

O controle do patrimônio e das operações da Arthur Lundgren Tecidos S.A., a Casas Pernambucanas, é conduzido por uma estrutura profissionalizada de gestão corporativa.

Essa gestão é responsável por manter o funcionamento da companhia, incluindo estratégias para melhorar resultados financeiros e ampliar a presença digital da marca.

Segundo a revista Veja, em agosto de 2024, a empresa anunciou mudanças no comando: o executivo Marcelo Labuto deixou o cargo de CEO após dez meses, sendo substituído por Ricardo Doebeli, que assumiu a missão de recuperar o desempenho da varejista.

A administração executiva responde a um conselho de administração, que atua para blindar a operação comercial das disputas judiciais e familiares que ocorrem paralelamente.

Essa separação busca garantir a continuidade dos negócios enquanto a situação legal de Anita Harley segue indefinida.

Disputa por herança

A série também detalha os conflitos entre pessoas próximas à empresária, como Cristine Rodrigues, ex-secretária de confiança; Sônia Soares (Suzuki), funcionária que vivia na mansão e obteve reconhecimento de união estável; e Arthur, filho de Suzuki, reconhecido como filho socioafetivo. O enredo expõe versões divergentes sobre relações pessoais e interesses ligados ao controle do patrimônio.

Com cinco episódios disponíveis, a produção mostra que o caso vai além de uma disputa por herança, envolvendo questões legais complexas sobre curatela, validade de documentos e decisões em situações de incapacidade prolongada.

Assuntos Relacionados
Série sobre Anita Harley conta com cinco episódios. A produção mostra que o caso vai além de uma disputa por herança.
Zoeira

Quem administra a fortuna de Anita Harley, herdeira da Casas Pernambucanas

Série documental investiga a disputa judicial e familiar em torno da herança estimada em cerca de R$ 2 bilhões.

Redação
Há 59 minutos
Os atores Raphael Vianna, Juju Teófilo e Laryssa Ayres posam sorridentes para a divulgação da série 'Uma Babá Milionária', abraçados em um fundo branco infinito. A composição destaca o figurino casual dos personagens e as tatuagens no braço de Laila, transmitindo uma atmosfera leve e familiar.
Zoeira

Cearense Juju Teófilo estrela novelinha vertical ‘Uma Babá Milionária’

Nova produção da Globoplay destaca a atriz mirim e influenciadora digital.

Redação
Há 1 hora
Filhas postaram homenagens em rede social com fotos com o pai.
Zoeira

Quem são os herdeiros de Gerson Brenner?

Ator, que deixou duas filhas, sofreu um atentado nos anos 90, em viagem a caminho de gravação de novela da Globo.

Redação
Há 1 hora
Cinco participantes do reality show BBB 26 estão sentados lado a lado em bancos cilíndricos marrons sobre um gramado artificial. Da esquerda para a direita: uma mulher de camiseta preta e calça jeans clara; um homem de camiseta preta com a palavra
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão?

Dinâmica na véspera do paredão desta terça-feira (24) fez os brothers escolherem a pessoa mais chata da casa.

Redação
24 de Março de 2026
Foto Gerson Brenner.
Zoeira

Morre ator Gerson Brenner aos 66 anos

Há décadas o ator convivia com sequelas de uma tentativa de assalto que sofreu em 1998.

Redação
23 de Março de 2026
Imagem dos participantes no Sincerão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Redação
23 de Março de 2026
Mulher sorridente e elegante, com cabelo preso e franja, usando um vestido preto brilhante com decote e transparência. Ela está apoiada de forma descontraída em um móvel, segurando um cigarro na mão, em um ambiente interno que lembra uma casa ou escritório sofisticado, com paredes claras e detalhes clássicos ao fundo.
Zoeira

Morre Valerie Perrie, atriz de 'Superman', aos 82 anos

Falecimento foi confirmado por amigos da artista nas redes sociais.

Redação
23 de Março de 2026
Juliano Floss é um jovem branco e loiro de barba rala. Na foto, ele está sem camisa dialogando.
Zoeira

Parcial da enquete do BBB 26 aponta saída de brother com quase 60% dos votos

Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela estão emparedados.

Redação
23 de Março de 2026
montagem de fotos e Zé Felipe dedicando flores para Virginia e Ana Castela.
Zoeira

Zé Felipe faz desabafo após mandar flores para Virgínia: 'Toda mulher merece carinho'

A atitude do filho de Leonardo provocou o questionamento de alguns seguidores.

Redação
23 de Março de 2026
Montagem com três fotos uma ao lado da outra, de participantes do BBB 26 que estão no Paredão da semana.
Zoeira

Enquete BBB 26: Gabriela, Jonas ou Juliano? Quem deve sair do reality?

O escolhido pelo público vai deixar a casa na terça-feira (24).

Redação
23 de Março de 2026
Rosto de Jonas preocupado.
Zoeira

Veja como foi a formação do 10º paredão do BBB 26 neste domingo (22)

Dinâmica começou na sexta-feira, com desafio inédito.

Redação
22 de Março de 2026
Homem de barba grisalha, usando óculos escuros, boné e camiseta preta da banda Ratos de Porão, gesticula com os braços abertos enquanto fala em uma cozinha. Ao fundo, há ilustrações de personagens com cabeças de animais e um homem de boné vermelho prepara algo sobre a bancada. À direita, aparecem prateleiras com objetos, um exaustor e um livro exposto.
Zoeira

João Gordo, da banda Ratos de Porão, é detido com drogas em aeroporto de Minas Gerais

Polícia tomou conhecimento a partir de raio-X da mala do cantor.

Redação
22 de Março de 2026
Três pessoas conversam na área externa de uma casa com piscina. Uma mulher em pé, usando boné branco e biquíni preto, segura uma garrafa e olha para os outros dois participantes, que estão sentados em um sofá ao lado da piscina. Ao fundo, há uma parede com um mural de praia com barco e mar, além de móveis de área externa, plantas e toalhas espalhadas. A cena ocorre durante o dia, com luz solar iluminando o ambiente.
Zoeira

Ana Paula e Chaiany voltam a discutir no BBB: 'Nunca mais vai jogar seu jogo contra mim'

Sisters brigaram durante conversa com Juliano Floss.

Redação
22 de Março de 2026
As apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta sorriem no cenário do programa
Zoeira

Fantástico deste domingo (22) estreia quadro com influenciador Felca

"Sobre Nós" aborda temas de saúde mental e relações sociais.

Redação
22 de Março de 2026
Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (22/03)?

Quadro apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação
22 de Março de 2026
Juca estreou nas novelas em 1973.
Zoeira

Ator Juca de Oliveira é sepultado no Cemitério do Araçá, em São Paulo

Artista fez sucesso em novelas globais; um de seus principais papéis foi o de Dr. Albieri, em 'O Clone'.

Redação
22 de Março de 2026
Print de stories de Chappell Roan.
Zoeira

Caso Chappell Roan e Jorginho: cantora se manifesta após confusão com família de jogador

A artista se pronunciou por meio de dois stories nas redes sociais neste domingo (22).

Redação
22 de Março de 2026
Foto de Jonas, BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Alberto Cowboy deve indicar Juliano Floss ao Paredão deste domingo (22)

Conversa sobre o jogo aconteceu na madrugada.

Redação
22 de Março de 2026
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (22/03) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (22/03) na TV Globo?

Longa de ação vai ao ar logo após o Esporte Espetacular, às 13 horas.

Redação
22 de Março de 2026
Imagem do cantor Daniel, para o programa Viver Sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe Gilberto & Gilmar e Zé Henrique & Gabriel neste domingo (22)

O programa vai ao ar após "Globo Rural".

Redação
22 de Março de 2026