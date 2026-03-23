Morre Valerie Perrie, atriz de 'Superman', aos 82 anos

A atriz Valerie Perrine, conhecida pelo papel de namorada do personagem Lex Luthor em "Superman" (1978), morreu, nesta segunda-feira (23), aos 82 anos. A morte foi confirmada pela revista Variety e por amigos pessoais da artista nas redes sociais.

Até o momento, não há informação sobre qual teria sido a causa do falecimento. Valerie também ficou conhecida por ter recebido uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme "Lenny", de 1974, dirigido por Bob Fosse.

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"É com profunda tristeza que partilho a notícia de que Valerie faleceu. Ela enfrentou a doença de Parkinson com incrível coragem e compaixão, nunca reclamando uma única vez. Ela foi uma verdadeira inspiração que viveu a vida ao máximo", escreveu o diretor Stacey Souther em homenagem à artista.

Carreira como atriz

Valerie nasceu no Texas, nos Estados Unidos, e começou a trajetória artística como "showgirl" nos palcos de Las Vegas.

Ela foi para as telas em 1972, quando estreou interpretando Montana Wildhack em "Slaughterhouse-Five" ("Matadouro Cinco"). O papel de maior destaque veio mesmo em 1974, ao integrar o elenco de "Lenny".

Já em 1978, entrou para o elenco de "Superman" como a personagem Eve Teschmacher, contracenando com Gene Hackman.