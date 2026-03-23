Parcial da enquete do BBB 26 aponta saída de brother com quase 60% dos votos
Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela estão emparedados.
O dançarino Juliano Floss pode ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil 26. O brother aparece com 58,6% das intenções de voto dos leitores do Diário do Nordeste para deixar o reality show, segundo resultado parcial da enquete publicada na madrugada desta segunda-feira (23), logo após a formação do 10º paredão.
Em segundo lugar, na enquete, aparece o influenciador Jonas Sulzbach, com 29,9%. Por último, está Gabriela, com 11,5%.
O trio foi emparedado na noite desse domingo (22). Juliano foi mandado para a berlinda pelo Líder Alberto Cowboy. Jonas foi o mais votado pela Casa e deu contragolpe em Gabriela. Jordana, que havia sido emparedada na dinâmica "Triângulo de Risco", conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.
O mais votado pelo público deixa o programa nesta terça-feira (24).
Como foi a formação do 10º paredão do BBB 26?
O 10º Paredão do BBB 26 começou a ser formado na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança: Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano. Eles fizeram um sorteio e cada um escolheu uma caixa. Quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Boneco foi selecionado para a berlinda.
Na segunda etapa, porém, durante o "Triângulo de Risco", o produtor cultural se salvou e trocou de lugar com Jordana.
Nesse domingo, o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe. Por fim, três pessoas jogaram a prova Bate e Volta e uma pessoa consegui se salvar.