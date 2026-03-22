Ana Paula e Chaiany voltam a discutir no BBB: 'Nunca mais vai jogar seu jogo contra mim'

Mais uma vez, Ana Paula e Chaiany protagonizaram uma discussão no Big Brother Brasil (BBB). Neste domingo (22), enquanto a goiana explicava a Juliano Floss os motivos do seu afastamento, que envolvia a mineira, Ana Paula interveio.

Durante a conversa, Juliano comentou sobre pessoas que dizem não jogar, mas jogam dentro da casa. Chaiany afirmou que Ana Paula já havia dito que ela era “uma jogadora maravilhosa”, momento em que a mineira interrompeu: “Você não está jogando, não?”.

A goiana respondeu: “Estou normal, velho, estou vivendo a minha vida como se eu estivesse lá fora. Independente de você acreditar ou não”.

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A discussão continuou quando Chaiany mencionou uma suposta crítica de Juliano a ela, e Ana Paula saiu em defesa do dançarino. A jornalista afirmou: “Juliano jamais falou mal de você”. Em seguida, Ana Paula disse que se desentendeu com a goiana após ela ter feito críticas a seu respeito para Milena, sua principal aliada no jogo.

Segundo Ana Paula, Chaiany teria dito que tinha medo dela por causa de um episódio envolvendo a expulsão de um quarto. “Falou que tinha medo de mim porque eu te expulsei do quarto, sendo que essa história não é verdade”, pontuou a veterana.

A participante Gabriela tentou defender Chaiany e afirmou que a discussão entre ela e Juliano não era sobre esse assunto. Ana Paula, no entanto, pediu que a paulista não se envolvesse: “Gabriela, você não estava. Por que você está entrando? [...] Vai caçar seu enredo. É uma coisa sobre mim. Você é chata demais”.

Em outro momento, Ana Paula relembrou uma situação em que foi citada por Chaiany durante o Sincerão. A goiana se defendeu: “Não foi porque eu quis. Você pode achar o que quiser, não foi porque eu quis”.

A discussão seguiu com troca de acusações sobre alianças e coerência no jogo. “Você nunca mais vai jogar seu jogo contra mim. Desde o primeiro dia, você sabe que eu te apoiei”, afirmou Ana Paula.

Chaiany rebateu e questionou: “Você e a Milena fingiram que eram minhas amigas esse tempo todinho para depois virar as costas?”. A goiana ainda pediu respeito: “Você mandou eu respeitar você e não ter medo de você. Então você também me respeite, Ana Paula, porque eu sou do quarto de doido, não sou de qualquer lugar”.