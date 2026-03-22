BBB 26: Alberto Cowboy deve indicar Juliano Floss ao Paredão deste domingo (22)

O brother Jonas Sulzbach e as sisters Jordana e Marciele conversaram, na madrugada deste domingo (22), sobre quem devem indicar para o próximo Paredão do BBB 26.

Os confinados repercutiram a escolha de Leandro Boneco para o Monstro. O baiano mandou Jonas e Alberto Cowboy para o castigo. E a jogada incomodou Jonas, que classificou jogo de Boneco como "cômodo".

O gaúcho afirmou que ele não tem coragem de se comprometer com outros participantes. Na sequência, os aliados emendaram um papo sobre votos e confirmaram a indicação de Cowboy em Juliano Floss para a berlinda.

Legenda: Jonas Sulzbach foi um dos confinados que articularam estratégia para formação do Paredão. Foto: Reprodução/Globo.

Jonas revelou que pode votar em Leandro: "Acho que vai ser nele que a gente vai votar, porque se for segunda [opção], ele vai de novo. Porque se a Solange estiver imune, a gente vai nele. Não tem outra opção agora".

"Você prefere [ele] do que qualquer outro?", questioou Jordana. "A Chai estava no Paredão, nesse?", pergunta Marciele. "A Chai, eu prefiro não ir, e nem em outras opções. Agora, se for Contragolpe, é diferente. Mas a gente tem que alinhar", rebateu Sulzbach.

Marciele supôs que, se houver Contragolpe essa semana, a dinâmica possivelmente deverá acontecer pelo mais votado no Confessionário.

"Será que eles estão esperando indicar o Juliano direto? Porque ele ouviu a gente falando dele ser planta", avaliou Jordana em seguida. "Acho que não", respondeu Marciele.

"Ele tem muito medo de Paredão. Ele demonstrou isso ontem... Tremendo na base ontem, que estavam os quatro [na dinâmica]", opinou Jonas sobre Juliano Floss.

Os brothers, então, consideraram que o dançarino não irá ao Paredão se não for pela indicação do Líder ou pelo Contragolpe.

"Eu acho que a gente vai jogar certo se a gente fizer isso", avaliou a advogada. Os aliados ainda avaliaram que o dançarino, para eles, é visto como uma "planta" no jogo.