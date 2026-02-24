Diário do Nordeste
BBB 26: Chaiany perde quase 300 mil seguidores após se opor a ex-aliados

Goiana foi a primeira participante do grupo Pipoca a atingir mais de 1 milhão de seguidores.

(Atualizado às 11:35)
Mulher de cabelo escuro e expressão séria sentada em sofá, dentro de um ambiente bem iluminado, com fundo de vidro e decoração moderna, em cena de reality show.
Legenda: Sister se afastou de antigos aliados na última semana.
Foto: Reprodução/Globoplay.

As atitudes recentes de Chaiany Andrade no BBB 26 têm gerado controvérsias entre parte do público. Até esta terça-feira (24), ela já perdeu quase 300 mil seguidores nas redes sociais da sister e a críticas nos comentários dos posts mais recentes.

No último domingo (22), o perfil de Chaiany no Instagram contabilizava 3,2 milhões de seguidores. Porém, até a manhã desta terça, o medidor exibe 3 milhões, ou seja, pelo menos 200 mil pessoas a menos.

A sister atingiu a marca milionária no fim de janeiro. Ela foi a primeira integrante do grupo Pipoca a chegar a 1 milhão de seguidores.

Essa debandada de público também está evidente na aba de comentários. "Deixando de seguir. Espero que saia o quanto antes", comentou um usuário na publicação do anúncio de que Chaiany estava no Paredão. "Se continuar assim, já já pode apagar a postagem dos 3 milhões", ironizou outro perfil. "Ela tinha potencial para ganhar, mas ela mesma conseguiu acabar com isso. Nunca me desceu", criticou uma usuária.

O que aconteceu com Chaiany no BBB 26?

Inicialmente apontada pelo público como uma das favoritas a vencer o BBB 26, o jogo de Chaiany passou a ser visto de maneira diferente após a última Prova do Anjo.

Tudo começou quando Chai prometeu imunidade a Samira. O acordo parecia selado. Porém, o jogo virou durante o Almoço do Anjo, no último domingo (22).

Babu e Solange, que se afastaram do trio Ana Paula, Samira e Milena, pressionaram a sister a desistir da promessa de imunidade e a dar o colar para outra pessoa. Ela ouviu e cedeu.

Ao voltar para a casa, Chaiany anunciou que imunizaria Gabriela, sob a justificativa de que ela correria mais risco caso optasse por Samira. A estratégia foi vista pelos antigos aliados como uma “traição”.

O mal-estar só se intensificou nessa segunda-feira (23), quando, durante o Sincerão, Chaiany colocou o trio de mulheres fora da lista de prioridades dela, ao lado de Jonas.

Após a dinâmica, Chai falou com Babu que não tinha entendido a atividade e que se sentia mal por ter se oposto às colegas. Esse argumento foi reforçado pela equipe dela nas redes sociais.

"Sabemos que é difícil acreditar quando as emoções estão à flor da pele, mas vocês já a acompanharam por dezenas de dias e sabem a dificuldade que ela tem para entender algumas dinâmicas do jogo. Chai é extremamente grata e já se desculpou pelo erro de hoje, jogo que segue!", disseram em um comunicado.

Chaiany está no paredão desta semana

Apesar de ter vencido o Anjo, Chaiany acabou caindo no Paredão desta semana pelo Duelo de Risco. Pelo contragolpe, ela escolheu levar Maxiane consigo.

O líder da semana, Jonas, colocou Milena na berlinda, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Participaram da prova Bate e Volta o veterano e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.

