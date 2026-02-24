Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: 92 anos de Valter Valente em clima de “luxo de sentimento”

Festa articulada pelas filhas do aniversariante, Vanessa e Danielle, transforma celebração discreta em noite memorável

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Valter Valente
Foto: João Batista

O afeto esteve em ebulição na noite de sexta-feira, 20, no Pipo Restaurante.

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

O que nasceu para ser um encontro intimista virou acontecimento — porque quando Valter Valente celebra 92 anos, a elegância comparece sem convite formal.

A festa foi articulada pelas filhas Vanessa e Danielle Valente cheia de “luxo de sentimento”: discreta na lista, grandiosa na emoção.

Legenda: Vanessa, Valter e Danielle Valente
Foto: João Batista

Entre brindes, memórias e abraços demorados, ficou claro que prestígio mesmo é colecionar histórias e afetos.

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Valter Valente recebeu cada cumprimento como quem sabe: estilo é atravessar décadas sendo referência. E isso, convenhamos, é para poucos.

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Vem ver nas fotos captadas por João Batista!

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

Legenda: 92 anos de Valter Valente
Foto: João Batista

 

 