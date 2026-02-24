Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault voltaram a se enfrentar no Big Brother Brasil (BBB) 26, na noite dessa segunda-feira (23), durante o Sincerão. Na dinâmica, os participantes precisavam definir sua régua de prioridade e deixar quatro brothers de fora, justificando a escolha.

Na vez do empresário, os excluídos foram: Ana Paula Renault, Samira, Juliano Floss e Milena, que acabaram levando banho de geleca por não serem escolhidos.

"Eu escolho o Juliano porque eu faço parte do Paredão perfeito dele. Samira jogou baixo quando eu estava no Monstro. Milena por fazer esse jogo sujo junto com a Ana Paula, que todo mundo está careca de saber. Provoca todo mundo e não aguenta ser provocada", explicou.

Após a justificativa, Ana Paula e Alberto discutiram, e o veterano relembrou o episódio do chapéu amassado. Ainda na justificativa, ele gritou com a jornalista, afirmando que ela provoca e não aguenta ser provocada.

"Saiu da casinha muito rápido. Cadê os bons costumes?", indagou Ana Paula. "Tem que aguentar", rebateu o empresário.