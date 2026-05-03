Filme 'Como Mágica' conquista topo da Netflix com aventura sobre empatia e sobrevivência

O novo longa da Skydance Animation, "Como Mágica" (originalmente intitulado "Swapped"), não demorou para se tornar o filme mais assistido da Netflix. Lançada no último dia 1º, sob a direção de Nathan Greno, a produção transporta o espectador para um ecossistema onde a sobrevivência depende, literalmente, de se colocar no lugar do outro.

A trama se desenrola no Vale, um cenário fantástico habitado por seres híbridos que misturam características de plantas e animais. Segundo a sinopse oficial da plataforma, o filme é uma "comédia sobre amizade que gira em torno de uma pequena criatura da floresta e um pássaro majestoso, dois inimigos por natureza que vivem no local".

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De repente, eles trocam de corpo e precisam se unir para sobreviver a uma aventura. Os protagonistas dessa confusão são Ollie, um curioso e impulsivo "Pookoo" (criatura da floresta), e Ivy, uma imponente ave da espécie "Javan".

Enquanto Ollie precisa aprender as complexidades do voo, Ivy se vê vulnerável aos predadores do solo, criando uma dinâmica de dependência mútua entre rivais ancestrais. A jornada ganha um toque extra de humor com a presença de Boogle, um peixe excêntrico que acompanha a dupla em seus momentos mais críticos.

Perigos além da identidade

O que começa como uma confusão de corpos logo se transforma em uma missão de salvamento. O equilíbrio do Vale é ameaçado pelo Lobo de Fogo, uma entidade destrutiva ligada ao uso corrompido de plantas mágicas. A narrativa ainda faz menção a criaturas ancestrais chamadas Dzo, que possuem uma conexão profunda com as lendas do local.

Para restaurar a ordem natural, Ollie e Ivy precisam superar suas diferenças e enfrentar o Lobo de Fogo antes que o ecossistema seja reduzido a cinzas.

O segredo do sucesso

Com um elenco de vozes estelar na versão original, em inglês, liderado por Michael B. Jordan e Juno Temple, e participações de Tracy Morgan e Cedric the Entertainer, o filme equilibra ação desenfreada com uma mensagem poderosa.

A produção se destaca por não ser apenas uma aventura visual, mas uma exploração sobre empatia e convivência.

Filme nas telonas com temática parecida

Legenda: Em Cara de um, Focinho de outro, a protagonista Mabel transfere sua consciência para um castor robótico super-realista. Foto: Divulgação/Pixar

O tema "troca de corpos" é tema de outra animação lançada neste ano. Em março, a Disney Pixar lançou "Cara de Um, Focinho de Outro" (originalmente "Hoppers") também focando em troca de corpos, animais e superação.

O filme da Disney, dirigido por Daniel Chong, acompanha Mabel, uma jovem que usa tecnologia para transferir sua consciência para um castor robótico e interagir com o reino animal.