Jaafar, sobrinho de Michael Jackson, canta músicas de tio em cinebiografia

A cinebiografia "Michael", que mostra a inesquecível trajetória do "Rei do Pop", contou com o sobrinho dele, Jaafar Jackson, para o papel principal. Desde o lançamento no cinema, o público tem destacado a semelhança física e até da voz. Jaafar cantou as músicas do tio, mas a edição final contou com uma combinação entre as gravações originais dele e do "Rei do Pop".

Além disso, ele conseguiu capturar a essência de Michael até para os passos de dança. Jaafar, de 29 anos, é filho do terceiro irmão mais velho de Michael, Jermaine Jackson.

Jermaine fez parte do "The Jackson 5", ao lado de Jackie, Tito, Marlon e Michael. No entanto, optou por seguir uma trajetória independente na cena musical. Ele também ficou marcado por suas participações em reality shows.

Seu filho nasceu em 25 de julho de 1996. Seguindo os passos do pai e do tio, lançou o primeiro single, "Got Me Singing", em 2019. Para a gravação, decidiu vir ao Brasil, fazendo as filmagens no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Em 2023, ao ser anunciado como intérprete do tio na cinebiografia, Jaafar afirmou se sentir "humilde e honrado por dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, os vejo em breve".

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Jaafar Jackson canta e dança no filme

Antes das gravações iniciarem, Jaafar precisou passar por diversos ensaios de dança, assim como aulas de atuação. Ele teve que aprender as coreografias icônicas de Michael, assim como os maneirismos do tio.

"Quando eu estava fazendo todas as performances, eu estava realmente cantando ao vivo no microfone por cima da faixa do Michael. Então é uma mistura da minha voz com a do Michael", detalhou Jaafar ao programa TODAY With Jenna & Sheinelle.

A voz original do sobrinho de MJ aparece com mais destaque em momentos que canta à capela.