Veja como estão hoje os pais e os nove irmãos de Michael Jackson

Michael Jackson foi um astro responsável por revolucionar a cena musical e segue impactando as novas gerações, mesmo após quase 20 anos de sua morte. Com a cinebiografia em cartaz nos cinemas, os fãs voltaram a se questionar sobre como estão os familiares do "Rei do Pop".

O pai dele, Joe Jackson, morreu aos 90 anos em junho de 2018. O empresário tinha a saúde debilitada desde um derrame cerebral, em 2015. Joe foi o patriarca da família musical Jackson, responsável por lançar o conjunto "The Jackson 5" nos anos 1960. Posteriormente, ficou famoso como pai e empresário de Michael Jackson (1958-2009) nos primeiros anos da carreira do artista.

A Mama Jackson, como era conhecida Katherine, mantém uma vida privada e raramente aparece em público. A decisão ocorreu principalmente após problemas judiciais com o neto Bigi, envolvendo a herança do cantor. No dia 4 de maio deste ano, Katherine completará 96 anos.

Legenda: Katherine fará 96 anos no dia 4 de maio deste ano. Foto: Shutterstock/Jaguar PS.

Como estão os nove irmãos de Michael Jackson?

O cantor tinha nove irmãos, sendo, em ordem de nascimento:

Rebbie Jackson (1950)

Jackie Jackson (1951)

Tito Jackson (1951 - 2024)

Jermaine Jackson (1954)

La Toya Jackson (1956)

Marlon Jackson (1957)

Brandon Jackson (1957 - 1957)

Randy Jackson (1961)

Janet Jackson (1966).

A cantora Rebbie se dedicou à música e à atuação. Em janeiro de 2026, participou de um show do filho Austin, mas prefere se manter longe dos holofotes.

Jackie é um membro original do "The Jackson 5". Conforme a CNN Brasil, ele é dono de uma gravadora e ainda se apresenta com os irmãos.

Tito Jackson integrou o "The Jackson 5" e seguiu carreira solo no gênero blues. Ele morreu em setembro de 2024, aos 70 anos, em decorrência de um ataque cardíaco.

Jermaine também fez parte do "The Jackson 5", mas preferiu seguir uma trajetória independente na cena musical. Ele também ficou marcado por suas participações em reality shows. Seu filho, Jaafar Jackson, interpreta Michael na cinebiografia.

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La Toya tem trabalhou como modelo e participou de reality show. Além disso, lançou nove álbuns de estúdio ao longo de 15 anos de carreira. Na época da morte de Michael, ela chegou a acreditar que o irmão teria sido assassinado como parte de uma conspiração para roubar sua fortuna.

Já Marlon Jackson, além da carreira na música, investiu no ramo imobiliário. Ele ainda é diretor da organização Study Peace Foundation, que promove a paz e a unidade nas comunidades.

Brandon era o irmão gêmeo de Marlon, mas morreu alguns minutos depois.

Randy foi responsável por substituir Jermaine após a saída de "The Jackson 5". Ele é sócio da gravadora de sua irmã, Janet, a Rhythm Nation Records.

Por fim, Janet é a caçula da família. Ela conseguiu fazer sucesso, virando um ícone pop. Janet conquistou cinco Grammys, uma indicação ao Oscar e tem uma estrela na Calçada da Fama.