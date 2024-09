Tito Jackson, irmão de Michael Jackson e ex-membro do Jackson 5, morre aos 70 anos

Antigo membro do grupo Jackson 5 e um dos irmãos do cantor Michael Jackson, o músico Toriano Adaryll “Tito” Jackson morreu, nesse domingo (15), aos 70 anos, nos Estados Unidos. A causa oficial do falecimento não foi divulgada, porém, segundo o portal Entertainment Tonight, ele teria sofrido um ataque cardíaco.

“Acredita-se que Tito tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia de Novo México para Oklahoma”, detalhou o amigo do artista e empresário da família Jackson, Steve Manning.

Nas redes sociais, os três filhos do músico, Taj, Taryll e TJ, divulgaram, nesta manhã de segunda-feira (16), uma nota confirmando a morte do pai, na qual se disseram surpresos.

"Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se preocupava com todos e com seu bem-estar. Alguns de vocês podem conhecê-lo como Tito Jackson do lendário Jackson 5, alguns podem conhecê-lo como 'Coach Tito' ou alguns o conhecem como 'Poppa T'. No entanto, sua falta será tremendamente sentida".

Poucos dias antes de morrer, na última quarta-feira (11), ele fez compartilhou, nas redes sociais, registros de uma visita dele e parte dos irmãos a um memorial dedicado a Michael Jackson, localizado na cidade e Munique, Alemanha. "Estamos profundamente gratos por este lugar especial que honra não apenas sua memória, mas também nosso legado compartilhado. Obrigado por manter seu espírito vivo", escreveu na ocasião.

Ao lado dos irmãos Michael, Jermaine, Jackie, Marlon e Randy, Tito integrou o grupo Jackson 5, formado em 1964. Entre os maiores sucessos da banda estão canções como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" e "I’ll Be There".

Com o fim do grupo, o músico se dedicou à carreira solo, especialmente ao blues. Seu primeiro grande sucesso foi em 2016, com o single "Get It Baby", em colaboração com o rapper Big Daddy Kane.