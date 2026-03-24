Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Abril no cinema: veja estreias com 'Diabo Veste Prada' e 'Michael Jackson'

Mês é marcado por lançamentos de filmes de terror, musicais e sequências.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 11:01)
Zoeira
Imagem com três pessoas conhecidas: um jovem que parece um artista famoso, uma mulher idosa com cabelo branco e óculos escuros, e personagens do Mario e Yoshi do universo dos videogames.
Legenda: Filmes estarão disponíveis nos cinemas de Fortaleza.
Foto: Divulgação.

O mês de abril traz grandes estreias no cinema. Dentre os filmes mais aguardados, estão "Super Mario Galaxy: O Filme", a continuação do sucesso de bilheteria "Super Mario Bros" (2023). Já os fãs de Miranda Priestly finalmente poderão assistir "Diabo Veste Prada 2", com o retorno do elenco original.

Quem curte boa música não pode perder a estreia de "Michael", a primeira parte de uma duologia sobre o Rei do Pop, interpretada pelo sobrinho dele.

Confira mais detalhes dessas e outras estreias no apurado realizado pelo Diário do Nordeste sobre o que chega nos cinemas em abril. (Veja a lista abaixo)

Veja também

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão?

teaser image
Zoeira

Morre ator Gerson Brenner aos 66 anos

'Super Mario Galaxy: O Filme' (01/04)

Nessa nova aventura, Mario e Luigi precisam encontrar o equilíbrio entre o trabalho no Reino dos Cogumelos e a reabilitação de Bowser.

Porém, quando o filho do vilão, Bowser Jr., ameaça a casa da Princesa Peach, os irmãos encanadores precisarão unir esforços para deter essa ameaça intergalática e viajar entre as estrelas.

O filme reúne o mesmo elenco de voz do original, com Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black e Charlie Day. Dentre as adições, a atriz Brie Larson se destaca no papel de Rosalina, uma princesa destemida e pronta para lutar contra qualquer perigo.

'A Última Ceia' (02/04)

Diferenciando-se de obras que retratam toda a trajetória de Cristo, 'A Última Ceia' concentra sua narrativa nos dias que antecedem um dos momentos mais marcantes da história: a traição de Judas.

Entre palavras de amor e despedida aos discípulos, Jesus – interpretado por Jamie Ward (‘His Dark Materials’) –, anuncia o sacrifício que mudará o destino da humanidade, deixando ensinamentos que ecoam além dos séculos.

A direção é comandada por Mauro Borrelli (‘Gaiola Mental’), que também assina o roteiro ao lado de Josh Collins.

'O Drama' (09/04)

Estrelado por Zendaya e Robert Pattinson, o filme explora os comportamentos de um casal praticamente perfeito, mas que escondem de si muitas dúvidas.

Nas vésperas do próprio casamento, Emma e Charlie são surpreendidos por uma revelação inesperada. O que deveria ser o momento mais feliz da vida deles se transforma em um jogo emocional intenso.

O projeto é da produtora A24 com direção de Kristoffer Borgli e Alana Haim, de 'Licorice Pizza' (2021), no elenco de apoio.

'Os estranhos: Capítulo final' (09/04)

O último capítulo da saga de terror "Os Estranhos" chega aos cinemas com a tensão lá no alto. Maya, interpretada por Madelaine Petsch, terá de enfrentar novos perigos após tomar as rédeas no final do filme anterior.

Para sobreviver, ela deverá enfrentar os assassinos mascarados uma última vez em um acerto de contas brutal e cíclico de sobrevivência e vingança.

Os atores Richard Brake, Rachel Shenton, Kyle Breitkopf, George Young e Ema Horvath também integram o fechamento dessa popular saga do terror moderno.

'Maldição da Múmia' (16/04)

No mais novo projeto do diretor Lee Cronin, de "Morte do Demônio: A Ascensão", a filha de um jornalista desaparece no deserto sem deixar rastros.

Oito anos depois, a família dela fica chocada quando a criança retorna para casa, mas o que deveria ser um reencontro feliz se transforma em um pesadelo vivo.

O filme tem elenco composto por Jack Reynor, Laia Costa e May Calamawy.

'Pinóquio' (16/04)

Em mais uma releitura do clássico conto de Carlo Collodi, "Pinóquio" mostra a jornada do gentil boneco de madeira para se tornar um menino de verdade.

Gepeto, um carpinteiro habilidoso, vê uma estrela cadente e deseja que o boneco construiu tenha vida. Naquela noite, seu sonho se realiza, dando início a uma série de inúmeras aventuras.

Dirigido por Igor Voloshin, o filme conta com roteiro de Aksinya Borisova, Alina Tyazhlova, Andrey Zolotarev.

'Michael' (23/04)

17 anos após a partida de Michael Jackson, chega aos cinemas a primeira cinebiografia autorizada do cantor que encantou gerações pelo mundo inteiro.

"Michael" promete mostrar os bastidores da vida do Rei do Pop, desde o início na música com os Jacksons 5 até a criação dos álbuns "Off the Wall", "Bad" e o icônico "Thriller".

Protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, o filme também terá recriações dos shows memoráveis do Rei do Pop, além das canções de maior sucesso dele.

'Diabo Veste Prada 2' (30/04)

A continuação desse grande clássico de Anne Hathaway e Meryl Strip promete abalar as salas de cinema. Em "Diabo Veste Prada 2", Miranda Prestly vive um momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas.

Lidando com o colapso do jornalismo de redação, a criteriosa editora precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo.

Por tomarem as decisões publicitárias da grife, as duas entrarão em conflito novamente, levando o público de volta para a clássica interação passiva-agressiva.

*Estagiário sob a supervisão da jornalista Lorena Cardoso

Assuntos Relacionados
Imagem com três pessoas conhecidas: um jovem que parece um artista famoso, uma mulher idosa com cabelo branco e óculos escuros, e personagens do Mario e Yoshi do universo dos videogames.
Zoeira

Abril no cinema: veja estreias com 'Diabo Veste Prada' e 'Michael Jackson'

Mês é marcado por lançamentos de filmes de terror, musicais e sequências.

Paulo Roberto Maciel*
Há 27 minutos
O personagem Guarda Juju sorri de forma caricata enquanto é segurado pelos braços por dois homens em um cenário do programa 'A Praça é Nossa'. O destaque vai para os detalhes cômicos de seu uniforme, como o coração rendado no quepe e os cordões rosa, criando uma composição divertida com os outros atores ao redor.
Zoeira

Roberto Marquis, o Guarda Juju de ‘A Praça é Nossa’, morre aos 83 anos

Ator, humorista e dublador será velado nesta terça-feira (24) em Santos, no litoral de São Paulo.

Redação
Há 40 minutos
Duas pessoas estão em pé, próximas uma da outra, em um ambiente escuro. A pessoa à esquerda usa um vestido de manga longa e tecido liso, com cabelos compridos, volumosos e encaracolados. A pessoa à direita usa uma roupa preta brilhante composta por peças recortadas e tecido em trama, além de um acessório na cabeça com formato curvo.
Zoeira

Possível affair entre Anitta e Alice Carvalho vira assunto nas redes; entenda os indícios

Cantora e atriz foram vistas juntas em São Paulo no último fim de semana.

Redação
Há 44 minutos
Oliver (Mitchel Musso), Lilly (Emily Osment) e Miley (Miley Cyrus) em imagem de divulgação da série 'Hannah Montana'. Na iagem, o trio aparece em um corredor de escola, enquanto olham para o lado com expressões de surpresa e alegria. O cenário apresenta tons de bege e amarelo com cartazes ao fundo, compondo uma cena divertida e dinâmica da série.
Zoeira

Por que Emily Osment e Mitchel Musso estão fora do especial de ‘Hannah Montana’?

Destaques do elenco original da série, Emily Osment e Mitchel Musso não fazem parte do especial de aniversário de 'Hannah Montana'.

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Série sobre Anita Harley conta com cinco episódios. A produção mostra que o caso vai além de uma disputa por herança.
Zoeira

Quem administra a fortuna de Anita Harley, herdeira da Casas Pernambucanas

Série documental investiga a disputa judicial e familiar em torno da herança estimada em cerca de R$ 2 bilhões.

Redação
Há 2 horas
Os atores Raphael Vianna, Juju Teófilo e Laryssa Ayres posam sorridentes para a divulgação da série 'Uma Babá Milionária', abraçados em um fundo branco infinito. A composição destaca o figurino casual dos personagens e as tatuagens no braço de Laila, transmitindo uma atmosfera leve e familiar.
Zoeira

Cearense Juju Teófilo estrela novelinha vertical ‘Uma Babá Milionária’

Nova produção da Globoplay destaca a atriz mirim e influenciadora digital.

Redação
Há 2 horas
Filhas postaram homenagens em rede social com fotos com o pai.
Zoeira

Quem são os herdeiros de Gerson Brenner?

Ator, que deixou duas filhas, sofreu um atentado nos anos 90, em viagem a caminho de gravação de novela da Globo.

Redação
24 de Março de 2026
Cinco participantes do reality show BBB 26 estão sentados lado a lado em bancos cilíndricos marrons sobre um gramado artificial. Da esquerda para a direita: uma mulher de camiseta preta e calça jeans clara; um homem de camiseta preta com a palavra
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão?

Dinâmica na véspera do paredão desta terça-feira (24) fez os brothers escolherem a pessoa mais chata da casa.

Redação
24 de Março de 2026
Foto Gerson Brenner.
Zoeira

Morre ator Gerson Brenner aos 66 anos

Há décadas o ator convivia com sequelas de uma tentativa de assalto que sofreu em 1998.

Redação
23 de Março de 2026
Imagem dos participantes no Sincerão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Redação
23 de Março de 2026
Mulher sorridente e elegante, com cabelo preso e franja, usando um vestido preto brilhante com decote e transparência. Ela está apoiada de forma descontraída em um móvel, segurando um cigarro na mão, em um ambiente interno que lembra uma casa ou escritório sofisticado, com paredes claras e detalhes clássicos ao fundo.
Zoeira

Morre Valerie Perrie, atriz de 'Superman', aos 82 anos

Falecimento foi confirmado por amigos da artista nas redes sociais.

Redação
23 de Março de 2026
Juliano Floss é um jovem branco e loiro de barba rala. Na foto, ele está sem camisa dialogando.
Zoeira

Parcial da enquete do BBB 26 aponta saída de brother com quase 60% dos votos

Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela estão emparedados.

Redação
23 de Março de 2026
montagem de fotos e Zé Felipe dedicando flores para Virginia e Ana Castela.
Zoeira

Zé Felipe faz desabafo após mandar flores para Virgínia: 'Toda mulher merece carinho'

A atitude do filho de Leonardo provocou o questionamento de alguns seguidores.

Redação
23 de Março de 2026
Montagem com três fotos uma ao lado da outra, de participantes do BBB 26 que estão no Paredão da semana.
Zoeira

Enquete BBB 26: Gabriela, Jonas ou Juliano? Quem deve sair do reality?

O escolhido pelo público vai deixar a casa na terça-feira (24).

Redação
23 de Março de 2026
Rosto de Jonas preocupado.
Zoeira

Veja como foi a formação do 10º paredão do BBB 26 neste domingo (22)

Dinâmica começou na sexta-feira, com desafio inédito.

Redação
22 de Março de 2026
Homem de barba grisalha, usando óculos escuros, boné e camiseta preta da banda Ratos de Porão, gesticula com os braços abertos enquanto fala em uma cozinha. Ao fundo, há ilustrações de personagens com cabeças de animais e um homem de boné vermelho prepara algo sobre a bancada. À direita, aparecem prateleiras com objetos, um exaustor e um livro exposto.
Zoeira

João Gordo, da banda Ratos de Porão, é detido com drogas em aeroporto de Minas Gerais

Polícia tomou conhecimento a partir de raio-X da mala do cantor.

Redação
22 de Março de 2026
Três pessoas conversam na área externa de uma casa com piscina. Uma mulher em pé, usando boné branco e biquíni preto, segura uma garrafa e olha para os outros dois participantes, que estão sentados em um sofá ao lado da piscina. Ao fundo, há uma parede com um mural de praia com barco e mar, além de móveis de área externa, plantas e toalhas espalhadas. A cena ocorre durante o dia, com luz solar iluminando o ambiente.
Zoeira

Ana Paula e Chaiany voltam a discutir no BBB: 'Nunca mais vai jogar seu jogo contra mim'

Sisters brigaram durante conversa com Juliano Floss.

Redação
22 de Março de 2026
As apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta sorriem no cenário do programa
Zoeira

Fantástico deste domingo (22) estreia quadro com influenciador Felca

"Sobre Nós" aborda temas de saúde mental e relações sociais.

Redação
22 de Março de 2026
Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (22/03)?

Quadro apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação
22 de Março de 2026
Juca estreou nas novelas em 1973.
Zoeira

Ator Juca de Oliveira é sepultado no Cemitério do Araçá, em São Paulo

Artista fez sucesso em novelas globais; um de seus principais papéis foi o de Dr. Albieri, em 'O Clone'.

Redação
22 de Março de 2026