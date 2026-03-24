Abril no cinema: veja estreias com 'Diabo Veste Prada' e 'Michael Jackson'

O mês de abril traz grandes estreias no cinema. Dentre os filmes mais aguardados, estão "Super Mario Galaxy: O Filme", a continuação do sucesso de bilheteria "Super Mario Bros" (2023). Já os fãs de Miranda Priestly finalmente poderão assistir "Diabo Veste Prada 2", com o retorno do elenco original.

Quem curte boa música não pode perder a estreia de "Michael", a primeira parte de uma duologia sobre o Rei do Pop, interpretada pelo sobrinho dele.

Confira mais detalhes dessas e outras estreias no apurado realizado pelo Diário do Nordeste sobre o que chega nos cinemas em abril. (Veja a lista abaixo)

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'Super Mario Galaxy: O Filme' (01/04)

Nessa nova aventura, Mario e Luigi precisam encontrar o equilíbrio entre o trabalho no Reino dos Cogumelos e a reabilitação de Bowser.

Porém, quando o filho do vilão, Bowser Jr., ameaça a casa da Princesa Peach, os irmãos encanadores precisarão unir esforços para deter essa ameaça intergalática e viajar entre as estrelas.

O filme reúne o mesmo elenco de voz do original, com Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black e Charlie Day. Dentre as adições, a atriz Brie Larson se destaca no papel de Rosalina, uma princesa destemida e pronta para lutar contra qualquer perigo.

'A Última Ceia' (02/04)

Diferenciando-se de obras que retratam toda a trajetória de Cristo, 'A Última Ceia' concentra sua narrativa nos dias que antecedem um dos momentos mais marcantes da história: a traição de Judas.

Entre palavras de amor e despedida aos discípulos, Jesus – interpretado por Jamie Ward (‘His Dark Materials’) –, anuncia o sacrifício que mudará o destino da humanidade, deixando ensinamentos que ecoam além dos séculos.

A direção é comandada por Mauro Borrelli (‘Gaiola Mental’), que também assina o roteiro ao lado de Josh Collins.

'O Drama' (09/04)

Estrelado por Zendaya e Robert Pattinson, o filme explora os comportamentos de um casal praticamente perfeito, mas que escondem de si muitas dúvidas.

Nas vésperas do próprio casamento, Emma e Charlie são surpreendidos por uma revelação inesperada. O que deveria ser o momento mais feliz da vida deles se transforma em um jogo emocional intenso.

O projeto é da produtora A24 com direção de Kristoffer Borgli e Alana Haim, de 'Licorice Pizza' (2021), no elenco de apoio.

'Os estranhos: Capítulo final' (09/04)

O último capítulo da saga de terror "Os Estranhos" chega aos cinemas com a tensão lá no alto. Maya, interpretada por Madelaine Petsch, terá de enfrentar novos perigos após tomar as rédeas no final do filme anterior.

Para sobreviver, ela deverá enfrentar os assassinos mascarados uma última vez em um acerto de contas brutal e cíclico de sobrevivência e vingança. Os atores Richard Brake, Rachel Shenton, Kyle Breitkopf, George Young e Ema Horvath também integram o fechamento dessa popular saga do terror moderno.

'Maldição da Múmia' (16/04)

No mais novo projeto do diretor Lee Cronin, de "Morte do Demônio: A Ascensão", a filha de um jornalista desaparece no deserto sem deixar rastros.

Oito anos depois, a família dela fica chocada quando a criança retorna para casa, mas o que deveria ser um reencontro feliz se transforma em um pesadelo vivo.

O filme tem elenco composto por Jack Reynor, Laia Costa e May Calamawy.

'Pinóquio' (16/04)

Em mais uma releitura do clássico conto de Carlo Collodi, "Pinóquio" mostra a jornada do gentil boneco de madeira para se tornar um menino de verdade.

Gepeto, um carpinteiro habilidoso, vê uma estrela cadente e deseja que o boneco construiu tenha vida. Naquela noite, seu sonho se realiza, dando início a uma série de inúmeras aventuras.

Dirigido por Igor Voloshin, o filme conta com roteiro de Aksinya Borisova, Alina Tyazhlova, Andrey Zolotarev.

'Michael' (23/04)

17 anos após a partida de Michael Jackson, chega aos cinemas a primeira cinebiografia autorizada do cantor que encantou gerações pelo mundo inteiro.

"Michael" promete mostrar os bastidores da vida do Rei do Pop, desde o início na música com os Jacksons 5 até a criação dos álbuns "Off the Wall", "Bad" e o icônico "Thriller".

Protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, o filme também terá recriações dos shows memoráveis do Rei do Pop, além das canções de maior sucesso dele.

'Diabo Veste Prada 2' (30/04)

A continuação desse grande clássico de Anne Hathaway e Meryl Strip promete abalar as salas de cinema. Em "Diabo Veste Prada 2", Miranda Prestly vive um momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas.

Lidando com o colapso do jornalismo de redação, a criteriosa editora precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo.

Por tomarem as decisões publicitárias da grife, as duas entrarão em conflito novamente, levando o público de volta para a clássica interação passiva-agressiva.

*Estagiário sob a supervisão da jornalista Lorena Cardoso