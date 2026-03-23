Morre ator Gerson Brenner aos 66 anos

Morreu, na noite desta segunda-feira (23), o ator Gérson dos Santos Oliveira, mais conhecido como Gerson Brenner. A morte foi confirmada pela esposa do artista, Marta Brenner, conforme o g1.

Gerson estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

O ator teve uma carreira consolidada nas novelas da TV Globo, tendo papéis importantes em "Rainha da Sucata", “Perigosas Peruas” e "Corpo Dourado".

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Há décadas o ator convivia com sequelas de uma tentativa de assalto que sofreu em 1998, quando ainda tinha 38 anos.

Naquele ano, Brenner foi baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. Na época, ele estava participando da novela "Corpo Dourado", em que interpretava Jorginho.

A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, ficando alojada na nuca, e fez com que ele ficasse internado em coma. Devido ao acidente, Brenner possuía dificuldade na locomoção e na fala.

Em janeiro do ano passado, o ator foi encaminhado ao Hospital São Luiz Itaim após ser diagnosticado com pneumonia. Devido ao seu quadro de saúde, precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.