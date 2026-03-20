Artistas e lutadores lamentam morte de Chuck Norris.

Após a morte de Chuck Norris, diversos artistas e lutadores se pronunciaram lamentando a perda. O ator e lutador de artes marciais morreu aos 86 anos. A família confirmou o óbito nesta sexta-feira (20).

Dentre os artistas que homenagearam Norris, o ator Sylvester Stallone publicou uma nota no Instagram nesta tarde: "Eu me diverti muito trabalhando com Chuck. Ele era 'estadunidense puro' em todos os sentidos. Um grande homem. Minhas condolências para sua maravilhosa família", escreveu.

Ele ainda compartilhou uma foto com o ator, quando contracenaram em "Os Mercenários 2".

Outras homenagens

Jean-Claude Van Damme, do mesmo filme, escreveu: "nos conhecíamos desde os meus primeiros tempos, e sempre respeitei o homem que ele era". Já Dolph Lundgren, ator sueco, declarou que Norris é campeão.

"Desde que eu era jovem nas artes marciais, e depois quando entrei para o cinema, sempre o admirei como exemplo a seguir", disse.

Já Stephen Thompson, lutador estadunidense focado em artes marciais mistas, publicou nos stories uma foto de Norris: "Descanse em paz, lenda". Nos comentários da publicação do ator, declarou: "Não! Não consigo acreditar. Você ajudou a moldar minha infância como um lutador marcial. Você vai sempre ser lembrado".

O francês Emilien De Falco, por sua vez, espera que ele descanse em paz. "Uma lenda, um ícone e uma inspiração duradoura para gerações".

Quem foi Chuck Norris?

Nascido em Oklahoma em 10 de março de 1940, Chuck Norris se aproximou das artes marciais quando se alistou na Força Aérea dos EUA em 1958 e foi enviado para a Coreia do Sul.

Dispensado do serviço militar no início dos anos 1960, ele abriu uma cadeia de escolas de karatê. Na luta, se destacou e ganhou diversos campeonatos. Norris chegou a criar uma arte marcial, chamada de Chun Kuk Do. Ela é baseada no tangsudo, que aprendeu na Coreia do Sul.

Legenda: Chuck Norris e Bruce Lee em cena de "O Voo do Dragão". Foto: Divulgação.

A carreira de ator de Chuck Norris começou ainda nos anos 1960, mas deslanchou com "O Voo do Dragão" (1972), no qual contracenou com Bruce Lee.

Ele também ganhou uma estrela na calçada da fama. O último longa estrelado por ele já lançado foi "Agent Recon", de 2024.