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Irmã gêmea de Tia Milena, do BBB 26, participará de reality show para imigrantes nos EUA

Mile Moreira foi escolhida em processo seletivo com outras 11 mil pessoas.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa sentada em estúdio, usando óculos, casaco vermelho e camiseta clara, diante de fundo em tom laranja.
Legenda: Mile Moreira é irmã gêmea de Tia Milena, 2º lugar na 26ª edição do Big Brother Brasil.
Foto: Reprodução/Instagram.

Mile Moreira, irmã gêmea da ex-BBB 26 Milena Moreira Lages, foi confirmada oficialmente em um reality show de imigrantes nos Estados Unidos. Influenciadora, ela usou as redes sociais para anunciar a novidade aos seguidores após o fim do processo seletivo para o programa.

"Acabo de saber que estaremos no primeiro reality de imigrantes. Obrigada a cada um de vocês, conto com a ajuda de vocês para vencermos mais essa", escreveu Mile em publicação no X.

Antes mesmo do fim do BBB, de onde Milena saiu como uma das finalistas, Mile já havia sido cotada como uma das pré-selecionadas para o Immigrant Reality

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O formato norte-americano deve contar histórias de brasileiros que vivem fora do país. Além disso, tem o objetivo de inspirar os principais desafios do programa em situações reais do cotidiano da imigração.

Ao todo, 11 mil pessoas se inscreveram na seleção do programa. No entanto, apenas 17 pessoas foram escolhidas para a fase final.

Provas inspiradas em situações práticas

A ideia da dinâmica do reality é que as provas tradicionais ocorram muito além da convivência. Por conta disso, os competidores devem atuar em negociações salariais, abertura de negócios e processos inspirados na regularização migratória.

O programa não terá eliminação e os participantes terão um sistema de pontos a concluir até a final. Além disso, a utilização de celulares será liberada em alguns momentos. 

As gravações devem ocorrer em Orlando, nos Estados Unidos, com estreia marcada para a segunda semana de maio. O prêmio previsto é de US$ 100 mil ao vencedor, valor que equivale a cerca de R$ 492 mil.

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