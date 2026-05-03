'Viver Sertanejo' recebe projeto Cê Tá Doido e ator Filipe Bragança neste domingo (3)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (3) recebe o projeto Cê Tá Doido e o ator Filipe Bragança para celebrar o Dia Nacional do Sertanejo. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar às 8h30, na TV Globo.

O projeto musical conta com a participação das duplas Ícaro & Gilmar e Humberto & Ronaldo, além do cantor Panda. Juntos, eles irão revisitar sucessos do gênero musical e performar canções como "Tempo Perdido".

Além dos músicos, Daniel recebe Filipe Bragança, um dos principais atores da novela "Coração Acelerado", da TV Globo. No programa, ele contará mais sobre como é viver o personagem João Raul, o "Mozão" do Brasil, e as referências sertanejas que buscou incorporar para a trama.

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Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (3), a partir das 8h30, logo após o "Globo Rural".