Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

Uma carta escrita por Elize Matsunaga para a filha voltou a repercutir após a estreia do filme "Elize: Sombras de Uma Mulher", lançado nesta quarta-feira (22) pela Netflix.

A mensagem foi revelada pelo jornalista e biógrafo Ullisses Campbell e publicada no livro "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido", de 2021.

Escrita quando a filha estava prestes a completar cinco anos, a carta reúne declarações de amor, saudade e um pedido de perdão.

Com o lançamento da produção inspirada no caso, o conteúdo voltou a chamar a atenção do público. No texto, Elize demonstra carinho pela filha e imagina como a menina estava crescendo longe dela.

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"Minha filha, daqui exatos 38 dias você fará 5 aninhos, imagino quantas descobertas você fez neste tempo, quantas palavras aprendeu, quantos desafios enfrentou e quantos desafios venceu, mesmo tão pequena, mesmo tão frágil. O seu nome significa a mulher mais linda de Esparta e você com certeza é a menina mais linda do mundo", escreveu.

Em seguida, ela fala sobre a distância entre as duas e afirma que nunca deixou de pensar na filha.

"Fecho os olhos e imagino agora como está seu rostinho, o seu sorriso, tudo tão mágico, daquele que me faz bater a poeira e esquecer as feridas. Hoje, faz três anos, nove meses e 4 dias que não a vejo, filha querida. Mas todos os dias te envio por pensamento todo o amor que uma mãe pode sentir e todo o pedido de perdão", continuou.

Futuro feliz para a filha

Ao longo da carta, Elize também diz que deseja um futuro feliz para a filha e agradece por ter experimentado a maternidade.

"Desejo que você se torne uma mulher incrível e uma mulher forte. Aliás, não só desejo, como tenho certeza que você vai superar todas as experiências difíceis que a vida nos impões. Se pudesse dizer algo para você, olhando nos seus olhinhos, eu diria: te amo de uma forma que eu nunca imaginei amar, é um amor incondicional e eu te agradeço por me mostrar o que é sentir tudo isso".

Em outro trecho, ela afirma que a filha transformou sua vida e diz sonhar com um reencontro. "Diria que você mudou minha vida, trouxe luz, conforto no coração e a certeza de que Deus existe. Enfrentaria qualquer coisa para ver seu sorriso novamente. Para te ver em paz, para ouvir pelo menos uma vez a palavra ‘mãe’, tão curta, mas que faz meu coração tremer só de imaginar".

Esperança de reencontro

A carta termina com uma nova declaração de amor e a esperança de que as duas possam conversar um dia.

"Como há tempo para tudo, procurei tempo para minhas palavras serem eternas, e encontrei este tempo aqui. Sei que essas palavras não são capazes de transmitir tudo que eu sinto de forma plena, mas toda a energia que posso enviar com ela está aqui. Acredite minha filha, mesmo não estando agora ao seu lado, quero que você saiba que você tem uma mãe que te ama muito e que respeitará suas escolhas".

Por fim, Elize escreve: "Um dia, se você quiser, um dia conversaremos sobre tudo que houve, a situação lamentável e, infelizmente, irreversível que nos afastou fisicamente, mas apenas fisicamente, pois meu coração está contigo, com a criança que me ensinou verdadeiramente o que é o amor.

Mesmo que você não me perdoe filha querida, não esqueça que eu te amarei além da vida porque esse amor não vem dos olhos, esse amor vem de Deus, de sua mãe, Elize".

Relembre o crime

O caso de Elize Matsunaga ganhou repercussão nacional em 2012. Ela foi condenada por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro da empresa Yoki.

Na época do crime, a filha do casal tinha apenas um ano de idade. Desde então, a menina passou a ser criada pelos avós paternos e nunca mais teve contato presencial com a mãe.