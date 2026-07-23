Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

O cantor Bell Marques puxa a folia do primeiro dia do Fortal 2026 nesta quinta-feira (23), na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza.

O músico estará acompanhado dos filhos, Rafa & Pipo, à frente do bloco Vumbora. Já a cantora Alinne Rosa comandará o bloco O Vale (confira a programação completa abaixo).

Com o tema "A energia você sente", o Fortal segue até o dia 26 de julho, trazendo diversos artistas da cena musical cearense e brasileira.

Nesses dias, passarão pela Cidade Fortal nomes como Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Pedro Sampaio, Felipe e Banda Eva.

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Toda a folia contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde para garantir um evento seguro para todos.

Confira a programação completa do Fortal 2026

Corredor da folia

Quinta (23)

19h30: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 21h15: O Vale - Alinne Rosa

O Vale - Alinne Rosa 22h: Vumbora - Bell Marques e Rafa & Pipo Marques

Sexta (24)

19h30: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 20h30: Largadinho - Claudia Leitte

Largadinho - Claudia Leitte 21h15: Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia

Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia 22h: Siriguella - Bell Marques

Sábado (25)

19h: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 20h30: Alegria Original - Timbalada

Alegria Original - Timbalada 21h15: Siriguella - Bell Marques

Siriguella - Bell Marques 22h: Se Lança - Ivete Sangalo

Domingo (26)

19h: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 20h: Siriguella - Bell Marques

Siriguella - Bell Marques 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play

Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play 22h: Se Lança: Ivete Sangalo

Camarote Mucuripe

Quinta (23)

Natanzinho Lima

Henry Freitas

Felipe Amorim

Banda Eva

Sexta (24)

Wesley Safadão

Xand Avião

Rafa & Pipo

Sábado (25)

Matheus & Kauan

Zé Vaqueiro

Rey Vaqueiro

Pedro Sampaio

Domingo (26)

Durval Lelys

Eric Land

Litto Lins

Syon Trio

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Arena

Quinta (23)

Filhos de Jorge

Deborah Lima

DJ Justa Music

Sexta (24)

É o Tchan

Karol do Axé

DJ Justa Music

Sábado (25)

Olodum

Wellington Hansk

DJ Justa Music

Domingo (26)

Alexandre Peixe

Pimenta Malagueta

DJ Justa Music

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Serviço

FORTAL 2026