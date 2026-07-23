Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

Com o tema "A energia você sente", a festa será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: O evento acontece na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza.
Foto: Divulgação.

O cantor Bell Marques puxa a folia do primeiro dia do Fortal 2026 nesta quinta-feira (23), na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza.

O músico estará acompanhado dos filhos, Rafa & Pipo, à frente do bloco Vumbora. Já a cantora Alinne Rosa comandará o bloco O Vale (confira a programação completa abaixo).

Com o tema "A energia você sente", o Fortal segue até o dia 26 de julho, trazendo diversos artistas da cena musical cearense e brasileira.

Nesses dias, passarão pela Cidade Fortal nomes como Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Pedro Sampaio, Felipe e Banda Eva.

Veja também

Imagem da notícia: Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde
Ceará

Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Imagem da notícia: Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes
Zoeira

Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes
Imagem da notícia: Ocupação dos hotéis de Fortaleza chega a 90% na semana do Fortal e Halleluya
Negócios

Ocupação dos hotéis de Fortaleza chega a 90% na semana do Fortal e Halleluya

Toda a folia contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde para garantir um evento seguro para todos. 

Confira a programação completa do Fortal 2026

Corredor da folia

Quinta (23)

  • 19h30: Abertura da Cidade Fortal
  • 21h15: O Vale - Alinne Rosa
  • 22h: Vumbora - Bell Marques e Rafa & Pipo Marques

Sexta (24)

  • 19h30: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h30: Largadinho - Claudia Leitte
  • 21h15: Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia
  • 22h: Siriguella - Bell Marques

Sábado (25) 

  • 19h: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h30: Alegria Original - Timbalada
  • 21h15: Siriguella - Bell Marques
  • 22h: Se Lança - Ivete Sangalo

Domingo (26)

  • 19h: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h: Siriguella - Bell Marques
  • 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play
  • 22h: Se Lança: Ivete Sangalo

Camarote Mucuripe

Quinta (23)

  • Natanzinho Lima
  • Henry Freitas
  • Felipe Amorim
  • Banda Eva

Sexta (24)

  • Wesley Safadão
  • Xand Avião
  • Rafa & Pipo

Sábado (25)

  • Matheus & Kauan
  • Zé Vaqueiro
  • Rey Vaqueiro
  • Pedro Sampaio

Domingo (26)

  • Durval Lelys
  • Eric Land
  • Litto Lins
  • Syon Trio

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Arena

Quinta (23)

  • Filhos de Jorge
  • Deborah Lima
  • DJ Justa Music

Sexta (24)

  • É o Tchan
  • Karol do Axé
  • DJ Justa Music

Sábado (25)

  • Olodum 
  • Wellington Hansk
  • DJ Justa Music

Domingo (26)

  • Alexandre Peixe
  • Pimenta Malagueta
  • DJ Justa Music

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Serviço

FORTAL 2026

  • Data: 23 a 26 de julho de 2026
  • Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
  • Entrega de abadás: Centro de Eventos do Ceará (a partir de 21 de julho)
  • Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/fortal

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

2

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

3

Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

4

Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas

5

Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa
Zoeira

Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

Com o tema "A energia você sente", a festa será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Beatriz Rabelo

Há 1 hora

Imagem da notícia Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix
Zoeira

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

Mensagem escrita para a filha quando ela estava prestes a completar cinco anos foi publicada em livro.

Redação

Imagem da notícia Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos
Zoeira

Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

O último show do artista foi em março de 2025, durante o festival Lollapalooza.

Redação

Imagem da notícia Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas
Zoeira

Justiça manda Virginia apagar conteúdos sobre bets em até 48 horas

A decisão foi proferida pela Justiça do Distrito Federal.

Redação

Imagem da notícia Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'
Zoeira

Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'

Apesar do susto, ela iniciou o tratamento com rapidez e o bebê não foi afetado pela infecção.

Redação

Imagem da notícia Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista
Zoeira

Ex de Preta Gil publica comentário ameaçador após documentário sobre a artista

O documentário Preta – Eu Não Ando Só foi lançado neste ano, e está disponível na plataforma Globoplay.

Redação

Imagem da notícia João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos
Zoeira

João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

Artista faleceu na madrugada desta terça-feira (21).

Redação

Imagem da notícia Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho
Zoeira

Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai.

Redação

Imagem da notícia Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos
Zoeira

Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos

O óbito foi confirmado pelo pai dela, Joshua Hottle.

Redação

Imagem da notícia Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes
Zoeira

Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes

Obrigatórios para entrada nos blocos, os abadás poderão ser retirados até as 18h de sexta-feira (24).

Redação