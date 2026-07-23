Fortal 2026 começa nesta quinta-feira (23); veja programação completa

O cantor Bell Marques puxa a folia do primeiro dia do Fortal 2026 nesta quinta-feira (23), na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza.
O músico estará acompanhado dos filhos, Rafa & Pipo, à frente do bloco Vumbora. Já a cantora Alinne Rosa comandará o bloco O Vale (confira a programação completa abaixo).
Com o tema "A energia você sente", o Fortal segue até o dia 26 de julho, trazendo diversos artistas da cena musical cearense e brasileira.
Nesses dias, passarão pela Cidade Fortal nomes como Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Pedro Sampaio, Felipe e Banda Eva.
Toda a folia contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde para garantir um evento seguro para todos.
Confira a programação completa do Fortal 2026
Corredor da folia
Quinta (23)
- 19h30: Abertura da Cidade Fortal
- 21h15: O Vale - Alinne Rosa
- 22h: Vumbora - Bell Marques e Rafa & Pipo Marques
Sexta (24)
- 19h30: Abertura da Cidade Fortal
- 20h30: Largadinho - Claudia Leitte
- 21h15: Beleza Rara - Banda Eva e Xanddy Harmonia
- 22h: Siriguella - Bell Marques
Sábado (25)
- 19h: Abertura da Cidade Fortal
- 20h30: Alegria Original - Timbalada
- 21h15: Siriguella - Bell Marques
- 22h: Se Lança - Ivete Sangalo
Domingo (26)
- 19h: Abertura da Cidade Fortal
- 20h: Siriguella - Bell Marques
- 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play
- 22h: Se Lança: Ivete Sangalo
Camarote Mucuripe
Quinta (23)
- Natanzinho Lima
- Henry Freitas
- Felipe Amorim
- Banda Eva
Sexta (24)
- Wesley Safadão
- Xand Avião
- Rafa & Pipo
Sábado (25)
- Matheus & Kauan
- Zé Vaqueiro
- Rey Vaqueiro
- Pedro Sampaio
Domingo (26)
- Durval Lelys
- Eric Land
- Litto Lins
- Syon Trio
*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.
Arena
Quinta (23)
- Filhos de Jorge
- Deborah Lima
- DJ Justa Music
Sexta (24)
- É o Tchan
- Karol do Axé
- DJ Justa Music
Sábado (25)
- Olodum
- Wellington Hansk
- DJ Justa Music
Domingo (26)
- Alexandre Peixe
- Pimenta Malagueta
- DJ Justa Music
*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.
Serviço
FORTAL 2026
- Data: 23 a 26 de julho de 2026
- Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
- Entrega de abadás: Centro de Eventos do Ceará (a partir de 21 de julho)
- Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
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