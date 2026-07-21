Ocupação dos hotéis de Fortaleza chega a 90% na semana do Fortal e Halleluya

Já parte do calendário de julho de Fortaleza, os eventos Fortal e Halleluya movimentam o turismo da Capital. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) é que a ocupação hoteleira na cidade chegue a 90% entre os dias 23 e 26 de julho, quando ocorrem as celebrações.

De acordo com a presidente da entidade, Ivana Bezerra Rangel, em 2025, a ocupação nos hotéis associados à ABIH em Fortaleza chegou a 91% no mesmo período.

“Fortal e Halleluya, depois do Réveillon, é a semana em que a gente tem uma ocupação maior na cidade. São públicos bem diferentes, mas que se completam a nível de hotelaria. A média tem sido na casa dos 90%. A gente vê um crescimento semanal. A nossa expectativa é que chegue próximo aos números dos anos anteriores” Ivana Bezerra Rangel Presidente da ABIH-CE

De acordo com a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor), a combinação do Fortal e do Halleluya aumenta as expectativas turísticas para o mês de julho em Fortaleza, período que já registra, historicamente, forte movimentação.

No ano passado, a cidade recebeu 457.021 visitantes ao longo do mês. Em relação aos eventos, a expectativa deste ano é de 500 mil pessoas no Fortal e 1 milhão de pessoas no Halleluya.

Segundo a pasta, as celebrações compõem a estratégia municipal de turismo de eventos, que teve um impacto econômico direto na Capital de R$ 1,17 bilhão em 2025. O número representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.

“Grandes eventos como o Fortal e o Halleluya são muito mais do que lazer e cultura. Eles fortalecem o turismo, movimentam a economia local e estimulam a permanência do visitante na cidade por mais dias. Muitas pessoas vêm exclusivamente para o evento e acabam conhecendo nossos atrativos, nossa gastronomia e nossa cultura, o que amplia o impacto econômico e turístico".

Conforme a pasta, o impacto econômico se estende por toda a cadeia produtiva do turismo, como hotelaria, alimentação, transporte, comércio, serviços, trabalho informal e economia criativa, do artesanato à customização de abadás.

Turistas vêm para evento, mas permanecem por mais dias

O turista que vem para o Fortal aproveita a cidade para além dos dias da festa. É o que aponta pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor).

A pesquisa foi realizada com o público do evento no ano passado. De acordo com os dados, os visitantes ficaram entre seis e sete dias na cidade, período acima da média da estadia total em 2025.

O estudo também mostrou que 42% do público da festa é formado por turistas da Bahia, São Paulo e do interior do Ceará.

Já os visitantes que compõem o público do Halleluya, segundo a presidente da ABIH-CE, é formado, principalmente, por turistas da região Nordeste.

De acordo com a pesquisa do Observatório do Turismo, a hospedagem preferida entre os visitantes são os hotéis, com 45% do público escolhendo essa opção. Em seguida vem os flats/apart hotel (19%), casa de parentes ou amigos (15%) e casa ou apartamento alugado (13%).

“Podemos inclusive lotar não só Fortaleza, mas os hotéis que ficam no Aquiraz e Cumbuco. As pessoas chegam antes, vão para as praias, e voltam para o evento. Ou vem para o evento e ficam depois nas praias”, destaca o diretor do Fortal, Colombo Cialdini.

Segundo ele, o evento impacta 54 setores da economia, gerando 40 mil empregos diretos e indiretos.

Nesta 33ª edição, a festa recebe 54 atrações, o maior número da história do evento.

SERVIÇO

Fortal

Data: 23 a 26 de julho de 2026

Local: Cidade Fortal (Avenida Aldy Mentor, sem número, Manoel Dias Branco)

Informações: fortal.com.br

Halleluya

Data: 22 a 26 de julho de 2026

Local: Cidade da Paz, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) (Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão)

Informações: festivalhalleluya.com