Padre Marcelo Rossi abre noite de encerramento do festival

Ceará

Com missa de Padre Marcelo Rossi, Halleluya 2025 termina neste domingo (27); veja programação

Evento ocorre no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Castelão, a partir das 18h

Redação 27 de Julho de 2025
Pessoas em momento de oração

Ceará

Espaço da Misericórdia no Halleluya oferece ‘divã espiritual’ para jovens e fiéis em crise

Na busca por direcionamento ou um momento de oração, inúmeros fiéis encontram no Espaço da Misericórdia o silêncio e a acolhida para aliviar suas dores

Lucas Monteiro 26 de Julho de 2025
Show de fogos de artifício e luzes em uma festa ao ar livre com público assistindo em um evento de música chamado HaulteLuva, na noite.

Ceará

Com Frei Gilson e grupo Sopragod, confira a programação do Halleluya deste sábado (26)

Evento acontece no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Castelão, a partir das 18h

Redação 26 de Julho de 2025
Imagem de pessoas no Halleluya

Ceará

Com Pe. Fábio de Melo e Adriana Arydes, confira a programação do Halleluya nesta sexta-feira (25)

A 27ª edição do maior festival de música católica da América Latina ocorre em Fortaleza

Redação 25 de Julho de 2025
Foto do público no Halleluya 2025

Ceará

Com Rosa de Saron e Ir. Kelly Patrícia, confira a programação do Halleluya nesta quinta-feira (24)

A 27ª edição do maior festival de música católica da América Latina ocorre em Fortaleza

Redação 24 de Julho de 2025
Imagem do Padre Marcelo Rossi que fará parte do Festival Halleluya, que será realizado de 23 a 27 de julho

Ceará

Festival Halleluya terá shows de Padre Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Frei Gilson; veja programação

A 27ª edição do evento católico será realizada entre os dias 23 e 27 de julho

Redação 14 de Julho de 2025
Festival Halleluya 2024

Ceará

Padre Fábio de Melo se apresenta no Festival Halleluya nesta sexta-feira (19); confira programação

Além do sacerdote, público também acompanhará apresentações de Thiago Brado e Adriana Arydes

Redação 19 de Julho de 2024
Padre Fábio de Melo cantando

Verso

Festival Halleluya terá shows de Padre Fábio de Melo, Frei Gilson e mais; veja atrações

O evento gratuito ocorre de 17 a 21 de julho no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU)

Redação 02 de Julho de 2024
Padre Fábio de Melo cantando

Ceará

Festival Halleluya chega à 25ª edição com shows de padre Fábio de Melo e Rosa de Saron

A entrada no festival é gratuita

Redação 22 de Maio de 2023
A Celebração Eucarística de abertura do Festival Halleluya contou com a participação de Padre Antônio Furtado

Ceará

Veja a programação do festival Halleluya 2022 até domingo (24)

Nomes nacionais da música gospel participam de evento na capital cearense

Redação 21 de Julho de 2022
