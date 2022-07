Veja a programação do festival Halleluya 2022 até domingo (24)

O Festival Halleluya volta a receber diferentes gerações em uma edição especial marcada pela experiência do reencontro. Nesta quinta-feira (21), cinco atrações sobem ao palco principal do evento.

Padre Fábio de Melo está confirmado para esta sexta (22), a terceira noite de Halleluya e sobe ao palco para emocionar o público com suas mensagens de fé e amor. O religioso mantém uma parceria sólida com o evento, sendo um dos shows de maior público ao longo dos anos. Além do padre, DJ Allan Nunes, Naldo José, Ana Gabriela e Adriana Arydes também estão na programação do dia.

Legenda: Suely Façanha foi uma das participações do evento Foto: Reprodução/Instagram

No sábado (23), quem participa da festa são os cantores Yuri Costa, Cosme, Davidson Silva e as bandas Missionários Shalom e Sopragod.

Já no domingo, a cearense Ticiana de Paula, André Leite e Ir. Ana Paula se apresentam. Fechando a noite com um público fidelizado no Festival, a banda Rosa de Saron faz sua apresentação.

Confira line-up do Palco Alive no Halleluya:

QUINTA, 21/07

DJ Rony

Amor e Adoração

Adoração e Vida

Ziza Fernandes

Ir. Kelly Patrícia

SEXTA, 22/07

DJ Allan Nunes

Naldo José

Ana Gabriela

Pe. Fábio de Melo

Adriana Arydes

SÁBADO, 23/07

Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha

DJ Angelus

Yuri Costa

Davidson Silva

MSH

Sópragod

Cosme

DOMINGO, 24/07

Santa Missa

Ticiana de Paula

André Leite

Ir. Ana Paula

Rosa de Saron

SERVIÇO

Quando: até 24 de julho

Horário: a partir das 19h

Onde: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Avenida Alberto Craveiro, 2222, Castelão