Incêndio em duas carretas deixa família com queimaduras graves no Interior do Ceará

Um incêndio atingiu dois caminhões e deixou uma família ferida nesse domingo (5) na BR-116, entre os municípios de Alto Santo e Jaguaribara, no Interior do Ceará. Três pessoas foram internadas com queimaduras graves.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMC) foi acionado por volta das 14h10 e quando chegou ao local encontrou os dois veículos, um caminhão-tanque e um caminhão que transportava laticínios, já tomado pelas chamas.

Segundo os oficiais, testemunhas disseram que o condutor do caminhão-tanque estacionou o veículo ao lado de uma carreta que transportava alimentos e saiu. Conforme os relatos, o fogo teria começado na carreta de alimentos, onde um homem, sua esposa e o filho do casal estavam cozinhando em um fogão dentro do veículo.

Combate durou duas horas

De acordo com nota do CBMC, as chamas rapidamente se espalharam para o veículo ao lado, aumentando o risco devido ao alto teor inflamável do BTX, um derivado do álcool. O combate ao fogo durou cerca de duas horas.

Ainda conforme os bombeiros, os ocupantes da carreta onde incêndio teve início sofreram queimaduras graves e foram conduzidos ao Hospital de Jaguaribara, sendo posteriormente transferidos para Fortaleza para tratamento especializado.