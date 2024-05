Vapor de água forma 'nuvem' e impressiona moradores em Pacatuba; entenda fenômeno

Um vapor de água indo ao encontro das nuvens chamou atenção dos moradores de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com registro divulgado nas redes sociais nesse sábado (4). A explicação para esse fenômeno pode estar na diferença de temperatura e no vento.

Morgana Almeida, meteorologista no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao analisar o vídeo, explana que a diferença de temperatura também gera uma diferença de pressão e cria uma circular com a umidade.

"Como a superfície está muito úmida na serra, e tem muitas árvores, a combinação da evaporação e da evapotranspiração das plantas potencializa a formação de nuvens de base muito baixa", destaca.

Além disso, a movimentação do "vapor" acontece por causa da força do vento. "Em resumo, o vento gera esses efeito de giro, que chamamos de rotacional", acrescenta Morgana.

A cidade de Pacatuba, apesar do efeito, não teve registros significativos de chuvas entre às 7h da manhã do sábado (4) e deste domingo (5), conforme os registros da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Previsão do tempo

O Ceará deve ter céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no norte da Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba, ainda neste domingo (5), de acordo com a Funceme.

Para a segunda-feira (6), a previsão do tempo aponta céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada nas mesmas regiões.