Zelma Madeira Doutora em Sociologia, estudiosa de questões como gênero, religião de matriz africana e relações étnico-raciais. Escreve às sextas, quinzenalmente.
A agenda da equidade racial na Conferência Nacional de Educação em 2024

Nesse momento é relevante que as demandas de educação para as relações étnico raciais (ERER) sejam expressas e incluídas no Novo Plano Nacional de Educação (PNE)

30 de Janeiro de 2024

Por uma juventude negra viva

A juventude negra tem sido alvo do racismo, vítima das violências brutais, seletividade racial por parte das instituições como a segurança pública e sistema de justiça

22 de Dezembro de 2023

Por que celebramos a Consciência Negra?

O propósito é tornar pública a reivindicação por reconhecimento, paridade de participação, acesso a direitos e justiça racial.

20 de Novembro de 2023
Consciência negra e as afrocearensidades

No Ceará, o Festival Afrocearensidades apresentará as resistências a partir das diversas expressões político culturais, demarcando suas contribuições mesmo que em cenários de adversidades

10 de Novembro de 2023
Impactos do racismo ambiental

A variável raça, juntamente com classe e gênero, é indissociável dos conflitos socioambientais

30 de Outubro de 2023
Qual o problema de indicar uma jurista negra para o STF?

A sociedade brasileira conta com grandes e competentes juristas negras, capaz de cumprir os critérios exigidos pela alta corte jurisdicional

30 de Setembro de 2023
Afroempreendedorismo no Ceará

Apesar de serem maioria, os empreendedores negro/as são os que enfrentam maior dificuldade para abrir e manter seus negócios

13 de Setembro de 2023

No Ceará tem quilombo sim

Dados sobre os quilombolas trazem importantes contribuições ao desmascarar tentativas de invisibilizá-los, resultantes do racismo

11 de Agosto de 2023

Julho é das pretas

As mulheres negras, quilombolas, dos povos de terreiro, moradoras das periferias estão mais expostas as iniquidades na cidade e no campo

25 de Julho de 2023

Por que a fome atinge mais as famílias negras?

O País conta com 33 milhões de pessoas com fome e que está presente em 15,5% dos lares

10 de Julho de 2023
