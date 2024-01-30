Nesse momento é relevante que as demandas de educação para as relações étnico raciais (ERER) sejam expressas e incluídas no Novo Plano Nacional de Educação (PNE)
A juventude negra tem sido alvo do racismo, vítima das violências brutais, seletividade racial por parte das instituições como a segurança pública e sistema de justiça
O propósito é tornar pública a reivindicação por reconhecimento, paridade de participação, acesso a direitos e justiça racial.
No Ceará, o Festival Afrocearensidades apresentará as resistências a partir das diversas expressões político culturais, demarcando suas contribuições mesmo que em cenários de adversidades
A variável raça, juntamente com classe e gênero, é indissociável dos conflitos socioambientais
A sociedade brasileira conta com grandes e competentes juristas negras, capaz de cumprir os critérios exigidos pela alta corte jurisdicional
Apesar de serem maioria, os empreendedores negro/as são os que enfrentam maior dificuldade para abrir e manter seus negócios
Dados sobre os quilombolas trazem importantes contribuições ao desmascarar tentativas de invisibilizá-los, resultantes do racismo
As mulheres negras, quilombolas, dos povos de terreiro, moradoras das periferias estão mais expostas as iniquidades na cidade e no campo
O País conta com 33 milhões de pessoas com fome e que está presente em 15,5% dos lares