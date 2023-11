Consciência negra e as afrocearensidades

No Ceará, a Secretaria de Igualdade Racial/SEIR em parceria com a SECULT e suas vinculadas organizou o I Festival de Afrocearensidades: Reconhecimento e Preservação da história e da cultura negra no Ceará, que será realizado por todo mês de novembro, dando visibilidade à diversidade de resistências, de modo a articular uma narrativa que rompa com o silenciamento acerca das potências do povo negro.

