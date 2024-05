Com descontos e brindes, Ceará Lentes realiza promoção no mês das mães

Como qualquer outro órgão do corpo, os olhos necessitam de atenção e cuidados regulares para se manterem saudáveis e funcionarem corretamente. No entanto, muitas vezes a negligência com a saúde ocular pode levar a diversos problemas.

Atenta a importância dos cuidados com a saúde ocular e buscando sempre oferecer aos clientes produtos óticos inovadores, a Ceará Lentes realiza uma promoção em maio, em comemoração ao mês das mães. Na compra de óculos progressivos na loja, as mães serão presenteadas com uma armação em acetato de marca própria.

Além do brinde, a ótica também oferece 30% de desconto para pagamentos parcelados em até 10x sem juros no cartão de crédito e 40% de desconto em pagamentos à vista. A Ceará Lentes disponibiliza vendas on-lines de lentes de contato pelo site oficial (cearalentes.com.br) com envio para todo o Brasil, mas os interessados também podem comparecer à loja física, localizada na Rua Professor Carlos Lobo, 260 loja 08 - Parque Manibura.

“Temos o lema de ser o menor preço do estado, e mantemos esse compromisso de entregar produtos de qualidade. Estamos sempre buscando facilitar a compra dos nossos consumidores. Por isso, as ofertas de Dia das Mães vão durar o mês inteiro por aqui. São diversos modelos disponíveis e várias opções de parcelamento”, destaca Adriano Cartaxo, proprietário da ótica.

Serviço

Ceará Lentes

Endereço: Rua Professor Carlos Lobo, 260 loja 08 - Parque Manibura

Horário de funcionamento: segunda à sexta, de 8h às 12h e 13h às 17h

Telefone/Whatsapp: (85) 99439-1019