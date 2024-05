Cães são 'flagrados' furtando tapete no interior do Ceará; assista

Funcionárias de uma loja de roupas foram surpreendidos pelo sumiço de um tapete da entrada do estabelecimento, em Reriutaba (CE), na manhã deste sábado (18). Após o desaparecimento do item, o setor de segurança buscou imagens do circuito interno de monitoramento para entender o que havia acontecido com a peça.

Em vídeo, foi registrado dois cachorros "furtando" o objeto do comércio.

Veja momento de 'furto':

Nas imagens é possível ver quando um cão, popularmente chamado por caramelo (Raça não Definida), sobe em uma rampa na entrada loja e, com a boca, apanha o tapete.

Em seguida, um outro cão, da cor malhado, ajuda o "comparsa" a carregar o tapete.

Os animais saíram da porta da loja sem nenhuma inteferência. O estabelecimento não informou se recuperou a peça levada pelos animais.