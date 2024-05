Fortaleza tem apenas 7 pontos de praia próprios para banho; confira lista e previsão do tempo

Somente 7 pontos de praia, dos 33 monitorados, estão adequados para o banho de mar na capital cearense, conforme a análise da Superintendência Estadual do Meio Ambiente válida até este domingo (19). O fim de semana, inclusive, deve ser de Sol em Fortaleza.

Quem quiser aproveitar o céu aberto na praia, os pontos com água própria para os mergulhos estão nas Praias da Abreulândia, Sabiaguaba, do Meireles e de Iracema. Confira os trechos:

Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba

Praia do Meireles - Na altura da Avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar, próximo ao Posto de guarda-vidas 6

Praia do Meireles - Na altura da Avenida Rui Barbosa

Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã

Praia de Iracema - Na altura da Avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica

Por outro lado, todo o trecho Oeste, da Praia da Leste Oeste até a Barra do Ceará, está impróprio para o banho. Da mesma forma, toda a extensão da Praia do Futuro, uma das mais mais movimentadas por famílias de Fortaleza e turistas, está inadequada.

Os pontos da Praia do Mucuripe próximos ao Mercado dos Peixes e do Jardim Japonês também estão com baixa qualidade da água.

Mas, afinal, o que significa uma praia imprópria para banho?

A Semace explica que isso acontece quando não são atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na amostragem for superior a 2.500 coliformes termotolerantes (bactérias) por 100 mL da amostra.

Um trecho do litoral também pode ser considerado inadequado para banho quando há presença de resíduos sólidos ou animais no entorno.

Por isso, a recomendação é não nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Também deve-se evitar o consumo de frutos do mar desses locais.

Os banhistas também não devem entrar na água quando avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.

Previsão do Tempo

De um modo geral, Fortaleza deve ter um fim de semana de Sol, conforme a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

"No litoral de Fortaleza, esperam-se chuvas rápidas e passageiras durante a madrugada e começo das manhãs", pondera o meteorologista Lucas Fumagalli.

O sábado deve ser de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na Ibiapaba, no Cariri, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza há baixa possibilidade de chuva isolada.

No domingo, a previsão aponta céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza.

"Em geral há um indicativo de redução das chuvas, mas elas ainda devem acontecer em todo o Estado, de forma isolada, principalmente no Cariri e no sul da região do Sertão Central e Inhamuns", conclui o especialista.