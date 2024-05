Campanha de vacinação contra paralisia infantil busca imunizar 700 mil crianças de até 5 anos no CE

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, doença conhecida como paralisia infantil, vai começar no próximo sábado (25) com a meta de imunizar 702.936 crianças menores de 5 anos no Ceará. As ações para vacinação seguem até o dia 14 de junho com o objetivo de aumentar a proteção e evitar o retorno da polio.

Os responsáveis por bebês e crianças da faixa etária devem levar os pequenos aos postos de saúde e outros pontos de vacinação como os Vapts Vupts. Confira o público-alvo:

2 meses: Poliomielite Inativada (VIP) - 1ª dose

Poliomielite Inativada (VIP) - 1ª dose 4 meses: Poliomielite Inativada (VIP) - 2ª dose

Poliomielite Inativada (VIP) - 2ª dose 6 meses: Poliomielite Inativada (VIP) - 3ª dose

Poliomielite Inativada (VIP) - 3ª dose 15 meses (1 anos e 3 meses) : Poliomielite Oral (VOP) - 1º reforço

: Poliomielite Oral (VOP) - 1º reforço 4 anos: Poliomielite Oral (VOP) - 2º reforço

É importante procurar as divulgações dos municípios para conferir as unidades de saúde abertas para a vacinação. Em Fortaleza, por exemplo, o Vapt Vupt do shopping RioMar vai funcionar no sábado (25).

Essa mobilização da campanha acontece porque paralisia infantil é causada por um vírus que pode deixar sequelas nas articulações, nos membros inferiores, dificuldade para falar e atrofia dos músculos.

Não há casos confirmados da doença no Brasil desde a década de 1990 por causa da ampla vacinação, mas as coberturas vacinais caíram nos últimos anos. Como ainda são registrados casos internacionais, especialistas de saúde alertam para o perigo de reintrodução da pólio no País.

Meta de vacinação

Pelo menos 95% do grupo precisa ser vacinado, como estabelecido pelo Ministério da Saúde, mas os estados brasileiros enfrentam dificuldade para atingir essa meta.

Em 2023, apesar de não ter alcançado esse patamar, o Ceará ficou na 1ª posição dos estados com maior cobertura vacinal contra a polio com 93%. Em seguida aparecem os estados do Piauí (92%) e Santa Catarina (90%), Rondônia (90%) e Paraná (90%).

Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), explica que mesmo as crianças com o esquema vacinal completo poderão receber uma dose adicional.

“A campanha nacional de vacinação reafirma o nosso compromisso em proteger a população contra as doenças preveníveis por vacinas. Por isso, a campanha contra paralisia infantil será indiscriminada, ou seja, apesar da criança estar com o seu cartão de vacinação em dia, ela poderá receber uma dose adicional”.