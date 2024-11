Por meio de incentivos fiscais, Maracanaú estimula a chegada de novos negócios

Cidade com a 2ª maior economia do Ceará, o município de Maracanaú conta com incentivos fiscais que auxiliam empreendedores a levar negócios para a cidade.

Até outubro deste ano, foram abertas 138 empresas de médio e grande porte e 51 de pequeno porte, o que representa um aumento em comparação a 2023, quando foram abertos 79 negócios de médio e grande porte.

Entre os incentivos disponíveis, por exemplo, há leis municipais que permitem que a cidade doe ou ceda terrenos para que novas empresas sejam instaladas. De acordo com Antônio Filho, Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o processo requer que a empresa apresente uma carta de intenção, com detalhes de investimentos, número de empregos gerados, previsão de receitas e outros dados, para, a partir disso, seguir com o procedimento.

“Uma cláusula que a gente coloca no protocolo de intenções é nessa questão do número de empregos que vão ser gerados. Pedimos o comprometimento do empresário que pelo menos 80% das vagas sejam direcionadas a moradores do município de Maracanaú”, comenta Antônio.

Além disso, há a possibilidade de redução de impostos como IPTU, ISS e taxas municipais. Para tanto, o empresário entra com a solicitação na Secretaria de Finanças, que analisa caso a caso.

Outro comprometimento solicitado é que o emplacamento de todos os carros seja transferido para Maracanaú, pois 50% do IPVA fica com o município, como forma de aumentar a receita da cidade.

Segundo o secretário, é comum ouvir relatos de empreendedores que optaram por Maracanaú, em comparação a outras cidades, pela facilidade na implantação dos negócios e a proximidade de negociações com o poder público.

“Eles têm boa abertura não só na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas nas demais secretarias que tramitam os processos, como Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Finanças, o próprio gabinete do prefeito. Ele dá total abertura para receber empresários”, relata.

O gestor destaca a chegada de grandes centros de distribuição ao município, além empresas como a White Martins, a ampliação da fábrica Delta, do segmento de confecções, e a Sucré, do ramo alimentício, que se instalou em Maracanaú.

“Eu destaco também que, em 2021, houve a implantação de mais um shopping center aqui em Maracanaú, o Shopping Pitaguari, e mais recentemente, em 2023, o Grupo Rabelo instalou um condomínio de empresas no bairro Alto Alegre”, finaliza Antônio Filho.