Fortaleza e outras 80 cidades têm novo aviso de ‘perigo’ por chuvas intensas até quarta (5); veja previsão

O Carnaval chuvoso registrado na capital e em todo o Ceará deve encerrar com fortes precipitações. Dois avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam a probabilidade de chuvas e ventos intensos em Fortaleza e em todas as cidades do interior, até esta quarta-feira de cinzas (5).

Para a capital e outros 80 municípios, o instituto emitiu aviso laranja, que aponta “perigo” devido às chuvas de até 100 milímetros por dia e aos ventos de 60 a 100 km/h. É o segundo de três níveis de severidade classificados pelo órgão.

Já para 121 cidades do interior cearense, o aviso é de “perigo potencial”. Por lá, as precipitações podem chegar a 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60 km/h. É o nível de menor gravidade na escala do Inmet.

18 municípios estão em uma zona de transição e, portanto, recebem os dois avisos meteorológicos: amarelo e laranja.

Cidades sob aviso de perigo

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibiapina

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Redenção

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de perigo potencial

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Fortim

Graça

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacujá

Palhano

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Varjota

Várzea Alegre

Cidades sob os dois avisos

Aracoiaba

Aratuba

Baturité

Beberibe

Canindé

Capistrano

Cariré

Cascavel

Graça

Ibiapina

Irauçuba

Mulungu

Ocara

Pacujá

Paramoti

Santa Quitéria

São Benedito

Sobral

Onde há aviso de “perigo potencial” causado pelas condições meteorológicas, o Inmet aponta que há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o órgão lista orientações à população, como não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.