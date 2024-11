Incêndio atinge área próxima ao Aeroporto Internacional de Fortaleza neste sábado (23)

Um incêndio foi registrado em uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde deste sábado (23).

O foco das chamas já foi controlado pelos bombeiros urbanos e do próprio empreendimento, de acordo com a Fraport Brasil, concessionária do local.

Veja também Ceará Incêndio atinge vegetação próxima ao Complexo do Aeroporto de Fortaleza Ceará Prefeitura de Jijoca pede a suspensão da cobrança de ingresso para o Parque Nacional de Jericoacoara

Em nota, a administradora do Aeroporto destacou, ainda, que o caso não afetou os voos. No entanto, a causa do incêndio ainda não foi informada.

“A fumaça estava em sentido contrário da pista de pouso. Não houve impacto nas operações do aeroporto”, explicou a administradora do aeroporto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a extensão da fumaça que cobre uma área próxima ao aeródromo, onde estavam aeronaves estacionadas na pista.

O momento foi registrado por pessoas que estavam na estação ‘Expedicionários’ da Linha Nordeste do metrô da Capital.

O Diário do Nordeste acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) para saber mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.