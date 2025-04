Revestir celebra 17 anos com prêmios em Pix semanais e Live com descontos de até 70%

A Revestir Home Center, loja especializada em material de construção e reforma, comemora 17 anos neste mês de abril e preparou uma campanha especial para seus clientes. Durante este mês, a empresa distribuirá 17 prêmios em Pix, totalizando R$ 21 mil em dinheiro. Além disso, os consumidores poderão aproveitar descontos de até 70% em uma ampla seleção de produtos para casa, reforma e construção.

Para concorrer ao Pix semanal, basta realizar compras a partir de R$ 500 nas lojas Revestir Home Center ou na Central de Vendas. A cada R$ 500 em compras, o cliente ganha um cupom para o sorteio e, ao adquirir produtos das marcas parceiras, os cupons são em dobro. Serão quatro sorteios semanais de R$ 1.000, nos dias 11, 18 e 25 de abril. O último sorteio, no dia 02 de maio, além do Pix de R$ 1.000, será sorteado o prêmio especial de R$ 5.000 em Pix.

“A Revestir transformou o jeito de comprar material de construção no Ceará”, afirma Breno Vasconcelos, diretor da Revestir. “Em 17 anos, nos tornamos referência em preço justo sem abrir mão da qualidade, criamos um novo padrão de atendimento acolhedor e descomplicamos a experiência da reforma”, completa.

Além da promoção especial de aniversário, nesta segunda-feira, dia 07, às 20 horas, haverá uma live no perfil @revestirhomecenter no Instagram, com pisos retificados em grande formato a partir de R$ 16,90. As lojas trazem produtos com preços reduzidos, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja renovar a casa ou concluir aquela obra tão aguardada.

“A missão segue firme: Revestir o Ceará inteiro com soluções que cabem no bolso e no sonho de cada cliente. Vamos continuar inovando para tornar cada compra mais prática, rápida e encantadora”, finaliza Breno.

Com unidades espalhadas pelo Ceará (Fortaleza, Eusébio e Maranguape) e uma Central de Vendas preparada para atender os clientes de forma rápida e eficiente, a Revestir Home Center facilita comprar sem sair de casa. A empresa também realiza entregas em todo o estado, garantindo que todos aproveitem as ofertas do mês de aniversário.

Serviço:

Revestir Home Center - Campanha de 17 anos

Instagram: @revestirhomecenter

Telefone: 85 - 4117-0303 (Central de Vendas)

Site: www.revestirhomecenter.com.br

Endereços das lojas:

Loja Revestir Coaçu (Eusébio)

R. Claudionor Cordeiro, 1000 - Coaçu, Eusébio - CE, 61760-000.

Loja Revestir Guaribas (Eusébio)

Av. Eusébio De Queiroz, 2791 - Guaribas, Eusébio - Ce, 61760-000.

Loja Revestir Godofredo Maciel (Aracapé)

Av. Godofredo Maciel, 6128 - Mondubim, Fortaleza - Ce, 60710-001.

Loja Revestir Maranguape

Rod. Sen. Almir Pinto, 1971 - Novo Maranguape Ii, Maranguape - Ce, 61944-105.

Brasil Pisos

Av. Godofredo Maciel, 6155 - Planalto Ayrton Senna, Fortaleza - Ce, 60810-670