Após críticas, estátua de menina Benigna será reconstruída em Santana do Cariri (CE)

A estátua da menina Benigna, localizada na cidade de Santana do Cariri (CE), deve passar por uma reconstrução. A atual imagem foi alvo de críticas de devotos que chegaram a enviar uma carta aberta ao Governo do Estado, solicitando a retificação da face do monumento.

A nova imagem foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) após reunião com o prefeito Samuel Cidade Werton (PT) e o deputado estadual Fernando Santana, na última quarta-feira (2).

"Nós estávamos conversando sobre a solução para a questão da imagem da menina Benigna. A decisão que nós tomamos e, creio muito acertada, com a participação do prefeito, do deputado foi que nós dialogássemos com a igreja católica, que é quem tem a missão de poder preservar a fé do nosso povo", sinalizou Elmano de Freitas em início de vídeo.

Em seguida, ele confirmou uma nova obra: "E por esse diálogo, nós determinamos que fosse feita uma nova imagem da menina Benigna, como deve ser, porque ela é uma beata que vai ser santificada e, portanto, tem que fazer essa imagem que ficará para a eternidade", declarou Elmano de Freitas em vídeo.

Apesar do anúncio, não foi informada data de início da reconstrução da nova estátua.

Ainda em anúncio, o governador também falou sobre obras de reurbanização em Santana do Cariri. "O prefeito ainda solicitou que a gente pudesse ter a parceria para fazer a iluminação do trajeto até o Santuário. Que as pessoas vão às vezes estar escuro à noite, e ele quer fazer a iluminação até o santuário, e nós estamos garantindo o recurso para que essa obra também possa ser feita".

Outra demanda do município do Cariri que foi cobrada pelo prefeito ao governador foi a entrega da chamada estrada do Pontal.