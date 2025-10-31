Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Fósseis dispostos sobre viatura da Polícia Militar, para matéria sobre fósseis encontrados em pedreiras no Cariri

Segurança

Polícia Militar recolhe 18 fósseis em fiscalizações em pedreiras no Cariri

Os materiais foram levados para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri

Redação 12 de Abril de 2025
A estátua da beata menina Benigna, de 26 metros de altura, foi finalizada em julho de 2024

Ceará

Após críticas, estátua de menina Benigna será reconstruída em Santana do Cariri (CE)

Governador falou sobre diálogo com a igreja católica

Redação 05 de Abril de 2025
Montagem com três fotos que mostram fósseis dispostos sobre uma mesa

Opinião

Fósseis do Cariri que estavam à venda no Reino Unido são repatriados

São 25 insetos encontrados na Chapada do Araripe e que tinham sido levados ilegalmente

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 02 de Abril de 2025
fósseis encontrados no Interior do Ceará

Segurança

Fósseis extraídos de rochas são devolvidos a museu no Interior do Ceará

Dos 15 fósseis, dez são de peixes, quatro são de insetos e um é de uma planta

Redação 04 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Santana do Cariri?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Santana do Cariri?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Ministério Público e Polícia Civil do Ceará deflagraram Operação Voto Limpo, neste sábado (5)

Segurança

Candidatos a prefeito e a vereador são alvos de mandados por suspeita de compra de votos no Ceará

Uma mulher também foi alvo das ordens judiciais. Com os suspeitos, foram apreendidos R$ 15 mil em espécie e uma lista com nomes de eleitores

Messias Borges 05 de Outubro de 2024
QUE NEM TU

Verso

Inspirada em sua mãe e nos fósseis do Cariri, Biana Alencar escreve primeiro livro infantojuvenil

A jornalista e apresentadora da TV Verdes Mares contou como se emocionou ao apresentar a obra para a mãe que aprendeu a ler durante pandemia e chorou de emoção durante o episódio do Que nem Tu

Redação 12 de Setembro de 2024
1 2 3