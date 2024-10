Candidatos a prefeito e a vereador são alvos de mandados por suspeita de compra de votos no Ceará

Um candidato a prefeito e um candidato a vereador por Santana do Cariri, no Interior do Ceará, foram alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos neste sábado (5), um dia antes da eleição municipal. A dupla é suspeita de envolvimento com compra votos de eleitores no Município.

Ao total, quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral, foram cumpridos pela 53ª Promotoria Eleitoral e pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na Operação Voto Limpo. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Uma mulher, suspeita de atuar como cabo eleitoral na compra de votos na cidade de Santana do Cariri, também foi alvo das ordens judiciais. Os mandados foram cumpridos na residência dos investigados e no comitê de campanha dos candidatos.

Com os suspeitos, foram apreendidos telefones celulares, cadernos com anotações de compra de votos e mais de R$ 15 mil em espécie.

Segundo os promotores Ariel Alves e David Moraes, titulares da 53ª Promotoria Eleitoral, as investigações foram iniciadas após divulgação de vídeo em que uma eleitora é constrangida a devolver valores que havia recebido para votar nos candidatos investigados, após ter mudado o apoio político para o adversário.