Fósseis extraídos de rochas são devolvidos a museu no Interior do Ceará

A Polícia Militar do Ceará recolheu, na manhã desta quarta-feira (4), nas zonas rurais de Nova Olinda e Santana do Cariri, no Interior do Ceará, 15 fósseis encontrados em uma extração de rochas em pedreiras.

Dos fósseis, dez são de peixes (dastilbe), quatro são de insetos (ephemeroptera) e um é de uma planta (ruffoordia). Os materiais foram entregues ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, para serem estudados e expostos.

Operação policial

A operação policial de prevenção ambiental e fiscalização do patrimônio cearense contou com o suporte de uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

Em uma ação preventiva contra o tráfico de fósseis, os policiais foram para as pedreiras de calcário laminado localizadas nas zonas rurais de Nova Olinda e Santana do Cariri, e tiveram a ajuda de trabalhadores locais no recolhimento dos materiais.