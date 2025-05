Autores da chacina na Barra do Ceará usaram fuzil e pistolas para executar vítimas

A chacina na Barra do Ceará, ocorrida na noite dessa terça-feira (6), foi mais um crime bárbaro motivado pela guerra entre facções criminosas. O Diário do Nordeste apurou que os criminosos envolvidos no ataque usaram pistolas e armas longas, incluindo um fuzil de calibre 5.56. Além das munições de pistola, 15 cápsulas deflagradas deste tipo de arma foram recolhidas no local da matança.

Dentre os três adultos presos, um deles já tinha antecedentes criminais e é apontado como autor de uma tentativa de chacina ocorrida no fim do ano de 2023, na mesma região do campo de futebol onde as quatro vítimas foram assassinadas nesta semana, além de ser investigado pela morte do ex-policial militar em 2024 no Pirambu e responder pelo crime de receptação.

Na versão dos suspeitos presos, eles não participavam da chacina e nem pertenciam a qualquer facção, mas estavam armados prontos para assaltar um mercadinho. O roubo teria sido encomendado por um homem de apelido 'Camarão' e, em troca, receberiam R$ 6 mil.

Legenda: Cápsulas de fuzil foram recolhidas no local do crime Foto: Arquivo

Já o quarto detido, este um menor de idade, disse às autoridades que o grupo iria assaltar um bar. Nenhuma das vítimas respondia a processo.

Veja também Segurança CGD afasta 'Dr Jânio': médico, garimpeiro e sargento da PMCE está preso por morte e ocultar cadáver Segurança Três homens são presos por empinar motos durante cortejo de velório em Icó; veja vídeo

O adolescente capturado contou aos policiais militares que não tinha envolvimento com facção, mas que os seus três 'comparsas' são do grupo criminoso carioca Comando Vermelho (CV), facção rival à Guardiões do Estado (GDE), que predomina no local do crime.

Quatro pistolas foram apreendidas com 49 munições calibre .40, além de um veículo, dois celulares e drogas

Um dos suspeitos preso disse que comprou uma pistola na internet, no último mês de fevereiro, pelo valor de R$ 5 mil.

'BLUSA DA POLÍCIA CIVIL' E COLETE À PROVA DE BALAS

Os autores da chacina chegaram no campo Society, na Rua Tambaú, por volta das 20h30. Eles se passavam por policiais civis, usando trajes falsos e um colete à prova de balas.

Legenda: Vítimas jogavam futebol no momento do crime Foto: Arquivo

Testemunhas disseram que, de início, os criminosos renderam 10 pessoas que estavam jogando futebol, afirmando que aquela era uma abordagem de rotina.

Algumas vítimas desconfiaram da abordagem e conseguiram correr. Logo em seguida, os atiradores começaram a efetuar os disparos de arma de fogo e fugiram divididos em dois carros, sendo um Ônix, de cor preta.

Enquanto fugiam, uma viatura da PMCE foi acionada e deu início a perseguição. O quarteto chegou a ultrapassar semáforos vermelhos e disparar contra a viatura. O motorista perdeu o controle do veículo quando colidiu contra um portão, sendo interceptados neste momento.

Um dos suspeitos foi baleado durante a perseguição, levado ao hospital e já teve alta. Outro chegou a fugir, sendo encontrado em um residencial, instantes depois. Este também ficou ferido quando tentou pular de um telhado.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS DA CHACINA

As vítimas mortas na chacina da Barra do Ceará são Estefany da Silva Ribeiro, de 34 anos; Carlos Johnson Viana Ferreira, de 21 anos; Evandro Igor da Silva, 26; e um adolescente de 16 anos, que terá a identidade preservada.

Estefany e Carlos foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo e morreram ainda no campo.

Evandro foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e o adolescente à UPA do Cristo Redentor. A vítima menor de idade jogava futebol amador e já havia feito testes nas categorias de base de times de futebol de Fortaleza.

Há, pelo menos, um quinto ferido, que sobreviveu ao ataque. A reportagem apurou que um sobrevivente prestou depoimento no 33º Distrito Policial, na Barra do Ceará, na tarde dessa quarta-feira (7), mas não revelou informações relevantes para o caso.

RESPOSTAS E ACOLHIMENTO

Após a chacina, o governador Elmano de Freitas (PT) determinou às forças de Segurança do Estado dobrar o número de operações policiais em Fortaleza diante da escalada de conflito entre facções criminosas.

No anúncio, o petista também afirmou que irá intensificar a ocupação policial nos territórios dominados pelo crime, "sem dia nem hora para sair". E disse que reforçará as equipes de investigação e inteligência da Polícia Civil para que todos os crimes sejam elucidados com "a máxima urgência" e os bandidos, "identificados e presos".

Uma operação policial na região foi deflagrada na tarde dessa quarta-feira (7), com a presença de dezenas de policiais militares, civis e penais. O objetivo é ocupar a área sem tempo determinado.

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), por meio do Programa Rede Acolhe, disse atender vítimas e familiares das vítimas do crime ocorrido na Barra do Ceará nessa terça-feira (6): "elas estão sendo acompanhadas pelos defensores e equipe multidisciplinar do programa. A rede de proteção de direitos do Estado será acionada para os encaminhamentos devidos".

INFLUENCIADORAS MORTAS

Nos últimos dias, a região da Barra do Ceará e Grande Pirambu vem sendo 'cenário' de uma sequência de episódios violentos envolvendo as duas facções.

Na última quinta-feira 1º, duas irmãs influenciadoras digitais, de 15 e 20 anos, foram assassinadas na Barra do Ceará. Logo após o caso, na sexta-feira (2), houve uma tentativa de chacina que deixou cinco pessoas feridas.

Um dos suspeitos preso pela tentativa de chacina é o influenciador identificado como 'Moskou' (Antônio Victor Araújo Ferreira), que semanas antes gravou vídeos com apologia à GDE. 'Moskou' nega o envolvimento com o grupo.

Um ônibus foi alvo de ataques, em protesto, ainda na noite da sexta-feira. Já no domingo (4), moradores fizeram barricadas, queimando colchões, em protesto. Linhas de ônibus deixaram de circular na região por segurança.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.