Ex-policial militar é assassinado a tiros no bairro Pirambu, em Fortaleza

Um ex-policial militar foi assassinado a tiros, na Rua Nossa Senhora das Graças, bairro Pirambu, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (25). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse em nota que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas ao homicídio de um homem, de 62 anos.

A reportagem apurou que a vítima foi identificada como o ex-soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Antônio Valério Uchôa Neto, expulso da Corporação em janeiro de 2013. Na época, ele foi apontado pelo Comando como um militar com uma extensa ficha criminal, que respondia a pelo menos dois homicídios.

Conforme fonte da Polícia Civil do Ceará (PCCE), o ex-PM era suspeito de ter ingressado em uma milícia que atua na região do Pirambu, que está em conflito com um braço da facção carioca Comando Vermelho (CV), depois de ser expulso da Polícia Militar.

O grupo criminoso formado por policiais militares é apontado como autor de homicídios, extorsões e tráfico de drogas, na região, e foi alvo de uma operação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), na última segunda-feira (22). Na ocasião, quatro PMs foram presos e sete mandados de busca e apreensão, cumpridos.

A SSPDS disse em nota que a vítima morta no Pirambu tinha antecedentes por homicídio e lesão corporal e que foi demitida dos quadros da PMCE, em agosto de 2013, "por cometimento de ato incompatível com a função militar estadual, violando assim, os deveres militares estaduais. A demissão consta no Diário Oficial do Estado".

"A investigação está a cargo da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE" SSPDS

Policiais militares mortos

Ao deflagrar a operação na última segunda (22), a CGD informou que "a atuação criminosa desse grupo acarretou, inclusive, em Crimes Violentos Letais Intencionais (homicídios), tanto de policiais, quanto de suspeitos de crimes da região, entre fevereiro e maio de 2024".

Dois policiais militares que eram investigados por suspeita de participar da milícia, na região do Grande Pirambu, foram assassinados nesse período: o soldado Bruno Lopes Marques, de 27 anos, foi executado no dia 12 de fevereiro deste ano; e o cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho, 42, foi morto a tiros, no dia 12 de maio último.

Seis policiais militares ainda foram baleados, em um confronto com membros da facção carioca Comando Vermelho (CV), também no mês de fevereiro do ano corrente. Segundo as investigações policiais, os dois grupos criminosos disputam território para praticar crimes, no Grande Pirambu.

O grupo de extermínio formado pelos policiais militares é suspeito de matar dois homens na madrugada de 15 de fevereiro deste ano, em retaliação à morte do soldado Bruno Maques.