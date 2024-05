Policial é morto a tiros em frente a viatura da PM no Vila Velha, em Fortaleza

Um policial militar de folga foi morto a tiros na calçada de um bar no bairro Vila Velha, em Fortaleza, na tarde de domingo (12). Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma viatura passava pelo local no mesmo momento, mas não realizou nenhuma ação contra os criminosos.

Conforme a Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Aspramece), o policial é cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho, de 42 anos.

Legenda: Nota de pesar da Associação dos Profissionais da Segurança (APS) Foto: Reprodução/Instagram

A entidade declarou ainda que outra pessoa, que trabalhava no local da ocorrência, também foi lesionada pelos disparos e socorrida a uma unidade hospitalar da região.

Por meio de nota, sobre a atuação dos PMs do vídeo, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que as diligências estão em andamento para apuração dos fatos na seara administrativa disciplinar.

Ação criminosa

Nas imagens, é possível ver os suspeitos descendo de um carro siena para atacar o agente de segurança, que estava com outras pessoas no bar. Durante a ação, o policial ainda tentou reagir.

Os militares da viatura que passavam na hora do ocorrido tentaram se proteger na parte de trás do veículo. Após a fuga dos suspeitos, os policiais se aproximaram para tentar socorrer a vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e tentou reanimar e estabilizar o policial, por quase uma hora, porém sem sucesso, vindo o óbito a ser confirmado às 18h25.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda informações sobre o caso.

Entidades lamentam morte

A Aspramece lamentou a morte do PM em publicação nas redes sociais.

Nesse momento de profunda tristeza e revolta, a ASPRAMECE se solidariza com familiares e amigos enlutados, compartilhando com eles o luto, exigindo respostas reais e paupáveis para o constante assassinato de PM's no Ceará Aspramece

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) também divulgou uma nota de pesar pela morte do agente.

"Neste momento de imensa dor, a APS expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas do policial. Perdemos mais do que um agente da lei; perdemos um bom homem, dedicado protetor da sociedade. Sua ausência deixa uma lacuna irrecuperável, especialmente para seus familiares. A APS se solidariza com todos que sentem esta perda irreparável", diz um trecho da nota.

