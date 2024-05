Policial aposentado da PRF tenta matar companheira dentro de apartamento, em Fortaleza

Um policial rodoviário federal aposentado tentou matar a própria esposa, na madrugada deste domingo (12), em Fortaleza. O crime ocorreu dentro de um apartamento, no bairro Padre Andrade.

A vítima, uma mulher 50 anos, foi lesionada por um disparo de arma de fogo e socorrida com vida para uma unidade de saúde da Capital, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O estado de saúde dela não foi divulgado.

Já o suspeito de cometer o crime, um homem de 58 anos, teria tirado a própria vida logo em seguida. A SSPDS informou que investiga as circunstâncias da tentativa de feminicídio.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local, segundo a Pasta. O caso foi registrado na Delegacia do 10° Distrito Policial e será transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade especializada.

A Polícia Rodoviária Federal informou, por meio da assessoria de Comunicação, que não vai se pronunciar sobre o assunto, uma vez que o crime não tem relação com antiga profissão do suspeito.